'O Prefeito tá ON', brinca Edmilson Rodrigues, do PSol, prefeito eleito de Belém

O PSol vai governar, pela primeira vez, a capital do Pará. Em Belém deu Edmilson Rodrigues, do PSOL, que foi eleito prefeito neste domingo (29). Ele derrotou nas urnas Delegado Federal Eguchi, do Patriota, com quem disputou o segundo turno das eleições. O resultado só foi confirmado com 98,56% das urnas apuradas. Vitória comemorada com bom humor por Edmilson: 'O Prefeito tá ON', postou ele no Twitter.

O Prefeito tá ON — Edmilson Rodrigues (@EdmilsonPSOL) November 29, 2020

Edmilson Rodrigues tem 63 anos, é solteiro e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 182.305,80. O vice é Edilson Moura, do PT, que tem 57 anos.

O candidato pela coligação "Belém de Novas Ideias" (PSOL, PT, PCdoB, PDT, PCB, Rede e UP) disputa a Prefeitura de Belém pela quinta vez. Foi prefeito de Belém entre 1997 e 2000, sendo reeleito para 2001 a 2004, e também já teve três mandatos como deputado estadual e dois de deputado federal.