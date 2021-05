O Que a BA Quer Saber: O seu emprego foi dizimado pela pandemia?

"2020 foi o ano em que eu perdi tudo e tive que ajudar amigos que também perderam tudo", Isabel Meneses, transportadora escolar há 20 anos, mas que está sem o seu trabalho há um ano e dois meses.

Assim como Isabel e outros transportadores escolares, milhares de profissionais autônomos estão sem poder trabalhar. Desde março de 2020 não há teatro na Bahia, não há shows, não há grandes eventos como casamentos e formaturas. E, pelo segundo ano seguido, não haverá São João.

A crise econômica provocada pela pandemia não é como as anteriores. O desemprego não é apenas criado por falta de clientes: o que ocorre é que, com o indispensável isolamento social para combater o vírus, essas atividades, simplesmente, não podem funcionar.

São milhões de profissionais autônomos sem trabalho. Atores, diretores e técnicos do teatro. Cantores, músicos e produtores de shows. Promotores de eventos, garçons, dançarinos, seguranças. Pessoas que trabalham com buffet ou com iluminação para festas.

A pergunta, diante dessa constatação, é inevitável: como estão vivendo essas pessoas? O que fazem para pagar as dívidas e as contas? Mudaram de trabalho? Estão passando dificuldades?

A taxa de desocupação na Bahia só faz aumentar. Depois de fechar 2020 com recorde de 20%, nesse início de 2021 a taxa cresceu e bateu um novo recorde: 21,3%, mais uma vez o maior desemprego do país.

São quase 1 milhão e 400 mil baianos que estão procurando trabalho e não encontram. Muitos deles, ligados a esses setores mencionados: das artes, dos eventos, do entretenimento, do turismo e do transporte.

O podcast O Que a Bahia Quer Saber, do CORREIO, volta nesta segunda-feira (31) para mais um episódio da nova temporada. Toda semana, você terá uma matéria especial em formato de áudio. Um mergulho em algum tema de relevância para o estado.

Você poderá acessar os episódios aqui mesmo no site do Correio*

Para este 3º episódio, ouvimos pessoas que estão sem trabalhar desde o início da pandemia. E perguntamos a elas: como estão sobrevivendo nesse momento, tão conturbado?





O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.