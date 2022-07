O que acontece nas convenções partidárias, etapa anterior ao registro de candidaturas?

Começa nesta quarta-feira (20) e segue até 5 de agosto o prazo a realização das convenções partidárias, etapa em que os partidos oficializam as escolhas de seus candidatos e prosseguem com o registro das candidaturas para cada cargo eletivo. O prazo para o registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é até 10 dias após o fim do prazo de realização das convenções, ou seja, 15 de agosto.

Segundo o art. 87 do Código Eleitoral, só podem concorrer às eleições os candidatos que estiverem filiados a um partido político. Uma vez que cada partido político possui inúmeros filiados, é necessário escolher entre eles, em convenção partidária, os que serão candidatos a cargos eletivos.

Convenções partidárias são reuniões de filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo ou para escolha de candidatos e formação de coligações, que é a união de dois ou mais partidos a fim de disputarem eleições.

Uma das etapas das convenções é a definição dos números dos candidatos a deputado estadual e federal. Quem se candidata pela primeira vez ou não concorreu no pleito anterior têm seu número definido por sorteio. Os demais casos, desde que o político esteja disputando pelo mesmo partido, pode manter a mesma numeração com que concorreu na anterior.

O órgão eleitoral disponibiliza um sistema especial para a confirmação das candidaturas.

Calendário

Algumas pré-candidatos já confirmaram as datas em que suas siglas e grupos realizarão as convenções. Na Bahia, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), favorito nas pesquisas, realizará a etapa no dia 5 agosto, último dia do prazo estipulado pelo TSE. O evento partidário será realizado no Centro de Convenções de Salvador, a partir das 9h, e ocorrerá em conjunto com o PP, que irá sacramentar a candidatura do deputado federal Cacá Leão ao Senado.

Já o Partido dos Trabalhadores (PT), realizará a sua convenção na Bahia no dia 30 de julho, confirmando a indicação do ex-secretário da Educação Jerônimo Rodrigues para disputar a sucessão estadual. O local e horário do evento não foi ainda definido, de acordo com a assessoria do petista.

Presidenciáveis

Os principais pré-candidatos à Presidência do Brasil já anunciaram a data de suas convenções. O primeiro será o PDT, que tem como pré-candidato Ciro Gomes. Evento acontecerá em Brasília já nesta quarta, primeiro dia do prazo. A chapa segue sem candidato à vice e sem siglas aliadas.

Na quinta-feira (21), será a vez do PT. O evento está previsto para acontecer em São Paulo e sem a presença do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O petista estará em viagem ao Pernambuco. A aliança partidária inclui PV, PCdoB, PSB, Rede, PSol e Solidariedade. Geraldo Alckmin, pré-candidato a vice e do PSB.

Sábado (30), o Avante, que tem como nome André Janones, reúne os apoiadores em Belo Horizonte. Partido não apresentou, até o momento, siglas aliadas e indicação de vice.

O PL de Jair Bolsonaro realizará a convenção no domingo (24). O ato político acontece no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. As alianças firmadas são com o Republicanos, PSC, PTB, PP e Patriota.

O MDB, que tem como nome principal Simone Tebet, realizará a convenção virtualmente, no dia 27 de julho, e tem alianças com PSDB e Cidadania.

O União Brasil lançará a candidatura de Luciano Bivar dia 5 de agosto, em São Paulo.