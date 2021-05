O que o Vitória precisa fazer para se classificar no Baianão

Cinco times brigam pelas duas vagas que restam nas semifinais do Campeonato Baiano. O Vitória é um deles, mas não depende apenas das próprias forças. O Leão vai disputar a rodada derradeira muito desfalcado e, além de vencer, precisará de resultados dos rivais para classificar. Bahia de Feira, Bahia, Jacuipense e Unirb são os concorrentes.

Todos as cinco partidas da 9ª rodada seriam disputadas quarta-feira (5), às 19h30, mas uma decisão da Justiça do Trabalho deferida na noite de segunda, após ação do Sindicato dos Atletas Profissionais da Bahia (Sindap-BA), suspendeu o jogo Jacuipense x Bahia por descumprir o intervalo mínimo de 66h de descanso para os jogadores - o Bahia joga nesta terça e havia solicitado à FBF, sem sucesso, a alteração para não entrar em campo dois dias seguidos porque alguns atletas do time de transição têm sido utilizados na Copa Sul-Americana.

Alheio aos desdobramentos que esse fato pode vir a causar nos outros jogos da tabela, fato é que, em 6º lugar com 10 pontos, o Vitória enfrentará o Fluminense de Feira no Barradão. Depois de perder por 2x1 para o Jacuipense, o rubro-negro precisa fazer o dever de casa. Vencer é a única opção que interessa; empate e derrota são certeza de eliminação.

Além de ganhar do Fluminense, o Leão vai ficar atento a outras duas partidas: Bahia de Feira x Unirb, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana; e Jacuipense x Bahia, em Pituaçu. Esses quatro times têm chance de classificar.

Para o Vitória, o ideal é um empate entre Jacuipense e Bahia. Se isso acontecer, o Leão praticamente só precisa ganhar do Flu, sem se importar com o resultado de Bahia de Feira x Unirb.

Assim, o Vitória passaria o Jacuipense, empataria com o Bahia em pontos e, mesmo em caso de igualdade no saldo, o Leão teria mais gols marcados. Neste cenário, o Vitória só ficaria fora se ganhasse por um gol de diferença (1x0 por exemplo) e o placar do Bahia fosse um empate raro com tantos gols a ponto de o tricolor superar em gols pró (5x5 por exemplo).

Outra hipótese para o Vitória classificar: que o Bahia de Feira perca, mas só por um gol de diferença, o que faria com que o Unirb continuasse atrás no saldo. Se isso acontecer, o Leão ultrapassa o Bahia de Feira com uma vitória e classifica devido ao confronto direto entre Jacuipense e Bahia (vale a mesma ressalva de que o placar não seja empate de 5x5 em diante caso o Leão vença só por 1x0).

O que seria trágico para o rubro-negro: a combinação de vitória do Bahia de Feira com haver vencedor no jogo Jacuipense x Bahia. Aí o Vitória estaria eliminado mesmo ganhando do Fluminense.

Para o Touro do Sertão, o jogo também vale muito. A equipe de Feira de Santana é a lanterna do estadual, com cinco pontos, e precisa vencer para ter chance de escapar do rebaixamento. Vice-lanterna, o Vitória da Conquista tem sete pontos e vai receber o Atlético de Alagoinhas, no estádio Lomanto Júnior, em Conquista. Com 13 pontos, o Carcará já está classificado às semifinais, assim como a Juazeirense, que tem 17 e a liderança assegurada.





O que os outros times precisam para se classificar:

Bahia de Feira

3º colocado, com 12 pontos

Se vencer, não depende de nenhum resultado.

Se empatar, torce por empate entre Jacuipense e Bahia ou triunfo do Vitória por no máximo um gol de diferença.

Se perder, está eliminado.

Bahia

4º colocado, com 12 pontos

Se vencer, não depende de nenhum resultado.

Se empatar, torce para que o Vitória não vença.

Se perder, está fora.

Jacuipense

5º colocado, com 11 pontos

Se vencer, avança sem depender de nenhum resultado.

Se empatar ou perder, está eliminado.

Unirb

7º colocado, com 10 pontos

Precisa vencer o Bahia de Feira e que o Vitória não vença. Agora se o Vitória vencer, o Unirb tem que ganhar por dois gols a mais de diferença.

Se empatar ou perder, está eliminado.