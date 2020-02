O ressignificado dos saberes tradicionais

Quando se fala no futuro das profissões é comum pensar que campos mais tradicionais do saber, a exemplo do Direito, da Medicina e da Engenharia, estão enraizados em conceitos e práticas imutáveis, porém, ao analisar de maneira mais cautelosa, essas são algumas das áreas que atendem diretamente ao ser humano e estão sendo chamadas a se reiventarem em larga velocidade.

Os novos cursos de pós-graduação oferecem aos profissionais que já atuam nesses setores grandes benefícios que passam por experiência, networking, conexões com as inovações e atualização técnica. Renata Sérgio, pró-reitora de Pós-Graduação do Ibmec, ressalta: “O conhecimento muda constantemente e mesmo os profissionais de áreas tradicionais precisam estar conectados às inovações do mercado”.

Áreas que atendem diretamente ao ser humano precisam se reinventar

Se a pessoa já tem muitos anos de atuação e sente que precisa de atualização, por que não voltar a estudar e optar por umanova pós? De acordo com Renata Sérgio, a motivação para isso “tem a ver com as interações que podem acontecer na sala de aula, muito voltado a networking, compartilhar experiências e, acima de tudo, atualizar as habilidades técnicas”.

Ana Thereza Meirelles, coordenadora da Pós-graduação em Direito Médico, da Saúde e Bioética da Faculdade Baiana de Direito, comenta que as áreas tradicionais, como o Direito, também contam com a possibilidade de serem ressignificadas e redelineadas para atenderem às demandas atuais relacionadas ao exercício da profissão jurídica.

“O Direito Médico, enquanto um nicho de especialização, surge justamente nesse contexto, a partir da necessidade de aprofundar o conhecimento tradicionalmente concebido nos âmbitos do Direito Civil, Penal e Constitucional. O caminho para a qualificação adequada no âmbito do Direito é a busca pela profundidade de temáticas que integram as áreas tradicionalmente concebidas, mas que hoje demandam um grau de especialização diferenciada para fins de uma atuação profissional exitosa”, pontua.

A disposição para optar por uma pós, mesmo tendo que se dividir o tempo com as demandas do trabalho no cotidiano, é um desafio especial da contemporaneidade. A afinidade com o conteúdo a ser estudado é sempre o melhor caminho.

Assim, o estímulo ao estudo, no contexto das extensas e cansativas atividades de trabalho, deve partir do pressuposto da afinidade com a área na qual se pretende atuar. Organizar as atividades cotidianas também facilita a administração do tempo em prol de destiná-lo à busca por uma especialização.

Transformação

O professor Ruy Andrade, coordenador do curso de Pós-Graduação L.L.M em Direito Empresarial da Faculdade Baiana de Direito, ressalta que a área passa por um profundo processo de transformação, tanto em relação ao seu papel social quanto em relação ao trabalho desempenhado pelos profissionais.

O Direito também passa a, progressivamente, se tornar mais interdisciplinar, se integrando a tantas outras áreas do conhecimento, tais quais a Economia, Psicologia, Administração, Medicina e as várias faces da tecnologia.

A parte humana não será substituída pela tecnologia

E ainda: já se fala muito sobre a automação de várias etapas do trabalho do advogado, e, embora ainda não se saiba ao certo qual será o real rumo desta realidade, pode ser extremamente transformador para a atividade.

“Ainda não temos como ter certeza de quais as transformações serão implementadas no curto prazo, mas sabemos que o trabalho das profissões jurídicas passa e continuará passando por uma revolução. Certamente, profissionais e escritórios de advocacia precisarão mudar a forma como interagem e trabalham, sob pena de ficarem completamente fora do mercado. Cabe aos advogados se posicionarem diante desta nova realidade, e há várias possíveis opções”, ressalta Ruy.

Tanto no Direito quanto em outras atividades, os profissionais precisarão utilizar a tecnologia e recursos como a inteligência artificial como um auxiliares para se atualizarem, retirando de suas rotinas uma série de atribuições mecânicas e repetitivas, focando o seu tempo em outras funções, nas quais as suas qualidades técnicas, profissionais e pessoais são melhor exploradas. Precisarão, inclusive, reforçar suas aptidões técnicas e terão a oportunidade de fazer um trabalho ainda mais qualificado.

Já outros poderão se envolver ainda mais com a tecnologia, adquirindo habilidades e conhecimento para atuação com computação e inteligência artificial. Os que conseguirem fazer isso ocuparão, consequentemente, posições estratégicas nas organizações. O certo é que a parte humana seja do advogado, do médico ou do engenheiro não será substituída pelo pela tecnologia.

No caso dos advogados, por exemplo, algumas atividades exigem interações pessoais: processos de mediação, arbitragem, negociação e mesmo para muito do trabalho consultivo. Nestes casos, o aspecto humano-relacional será o definidor.

