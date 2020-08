O retorno do moicano: após campanha de fãs, Neymar vai voltar a usar penteado

Em meio ao caos, um homem surgiu para unir toda a tribo do futebol: Neymar Júnior. Para mandar boas energias para o maior craque brasileiro, os fãs resolveram trocar as suas fotos de perfil no Twitter para uma de Neymar na época em que ele jogava no Santos e ostentava um moicano.

Independente do clube, os torcedores colocaram a foto do Menino Ney no perfil - inlusive com montagens para se adequar ao time que torcem.

Tuda essa movimentação ocorreu por causa do jogo do PSG, time de Neymar, contra a Atalanta pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O confronto acontece nesta quarta-feira (12) às 16h.

A campanha começou na madrugada de hoje após uma postagem do perfil "neymar jr deprê" e está no topo dos "Trending Topics", os assuntos mais comentados do Twitter, nesta manhã. Até o atacante Richarlison, seu companheiro de seleção brasileira, entrou na brincadeira.

Vendo toda a movimentação, Neymar se manifestou e garantiu: irá de moicano, juliete e caixinha de som para o estádio hoje, exatamente como ele fazia na época em que vestia as cores do Santos.