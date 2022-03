'O sentimento é de vergonha', diz Ignácio após derrota do Bahia para o Atlético

O Bahia não consegue sair da fase turbulenta que vive na atual temporada. Nesta quarta-feira (2), o tricolor voltou a apresentar um futebol abaixo do esperado, perdeu para o Atlético de Alagoinhas por 2x1, no Carneirão, e está praticamente eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano.

Autor do pênalti que deu ao Atlético a chance de abrir o placar, e do gol do tricolor na partida, o zagueiro Ignácio lamentou o resultado e a atuação do Esquadrão. De acordo com o zagueiro, o sentimento é de vergonha.

"Sentimento de vergonha. Não podemos entrar em uma decisão da forma que entramos. Tomamos um gol de forma infantil. Sentimento de vergonha. Se a gente quer conquistar coisas grandes não podemos nos comportar desse jeito. Agora é virar a página, trabalhar para enfrentar o Sport e conquistar um bom resultado", disse o jogador.

Além de se complicar na briga por uma vaga na semifinal do Baianão, o Esquadrão agora passa a olhar para a parte de baixo da tabela. Com seis pontos, o tricolor está a apenas dois da zona de rebaixamento e pode terminar a rodada entre os últimos colocados.

O time agora vai mudar o foco já que neste sábado (5), recebe o Sport, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.