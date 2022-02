'O time da Série C não é o do Baiano', avisa presidente do Vitória

Mais cinco reforços devem chegar à Toca do Leão até o início da Série C do Campeonato Brasileiro. Foi o que prometeu o presidente do Vitória, Fábio Mota. A ideia do clube é oferecer mais opções ao técnico Dado Cavalcanti em todos os setores ao longo do torneio nacional.

Um goleiro, um lateral, um zagueiro, um meio-campista e um atacante de beirada devem ser contratados para a continuidade da temporada. A informação foi divulgada inicialmente na Rádio Salvador FM e confirmada pela reportagem do CORREIO.

Há ainda a possibilidade de abrir mão da chegada de um zagueiro para a contratação de dois laterais. A decisão ainda está em análise.

"A ideia pelo planejamento são cinco. Podem ser dois laterais, mas são cinco. Nós estamos observando porque contratamos muito rápido. A gente contratou 14 jogadores em 16 dias, porque era o tempo que a gente tinha, e aí passamos a observar o time no Campeonato Baiano", afirmou o presidente do Vitória, Fábio Mota, ao CORREIO.

"O time da Série C não é o time do Baiano. Vai ser reforçado. Agora a gente tem que monitorar, olhar e fazer com calma", prometeu o dirigente rubro-negro.

O Vitória contratou 15 jogadores para a temporada 2022, 14 deles ainda em dezembro, pouco depois do rebaixamento à terceira divisão nacional. A urgência se deu porque a diretoria sabia que não poderia ir ao mercado tão cedo este ano. O rubro-negro está impedido de registrar jogadores desde janeiro em função de uma punição imposta pela Fifa por causa de dívidas com atacante Walter Bou, que passou pelo clube em 2018, e com o Boca Juniors, que emprestou o argentino ao Leão.

A exceção foi o centroavante Santiago Tréllez, que chegou à Toca na semana passada para iniciar o condicionamento físico, mas precisará o clube quitar as dívidas para ser regularizados. Inscritos até dezembro, todos os outros 14 já foram aproveitados pelo técnico Dado Cavalcanti, que ainda não tinha sido contratado quando o elenco foi montado.

Com exceção do gol, todas as posições foram reforçadas. Chegaram os laterais direitos Alemão e Yuri, e também os laterais esquerdos Vicente e Salomão. Para a zaga, Alisson Cassiano e Ewerton Páscoa. Para o meio-campo, o volante Alan Santos e o meia Jadson. No ataque, as opções novas foram Erik, Jeferson Renan, Luidy, Roberto e Guilherme Queiróz.

Destes, os únicos que se firmaram e tiveram sequência considerável foram o zagueiro Alisson Cassiano, o lateral Yuri, o meia Jadson e o atacante Luidy. O time como coletivo também ainda tenta engrenar na temporada. O Vitória é o 4º colocado do Campeonato Baiano, com oito pontos.

Com 18, o Jacuipense lidera o torneio. Bahia de Feira e Barcelona de Ilhéus têm 11 pontos cada e aparecem na 2ª e 3ª colocações, respectivamente. Na próxima rodada do estadual, o Vitória encara o Atlético de Alagoinhas, que tem sete pontos e aparece na 5ª posição. O jogo é no sábado (26), às 16h, no Barradão. Para se garantir dentro da zona de classificação sem depender de outros resultados, o rubro-negro precisa vencer o confronto.