Obra de macrodrenagem e pavimentação é entregue pela prefeitura em Alto de Coutos

A obra de macrodrenagem e pavimentação na Rua Golan, em Alto de Coutos, foi entregue pela prefeitura de Salvador nesta quarta-feira (24). O ato simbólico de inauguração teve a presença do vice-prefeito Bruno Reis, do vereador Duda Sanches e do Secretário de Infraestrutura (Seinfra), Luciano Sandes.

A intervenção veio para solucionar os constantes alagamentos enfrentados pelos moradores da região nos dias de chuvas intensas. De acordo com Bruno Reis, foram investidos R$ 681,4 mil para a conclusão das obras, com serviços de macrodrenagem e pavimentação, com implantação de passeio e meio-fio, além da instalação de iluminação em LED.

“Esta obra é importantíssima para a comunidade. Nesta rua, estão localizados o posto de saúde e a principal escola da região, que eram de difícil acesso quando chovia. Na parte mais baixa da via, a água chegava a quase um metro de altura. Nós mudamos definitivamente essa triste realidade”, disse.

“A Prefeitura vem investindo em macrodrenagem em diversas ruas da nossa cidade. Com isso, vamos melhorando a vida das pessoas, principalmente no período de fortes chuvas. O primeiro semestre de 2020 foi o mais chuvoso dos últimos 36 anos. E a Rua Golan passou pelo teste”, continuou.

A auxiliar de serviços gerais Jane Souza aprovou as intervenções inauguradas nesta quarta. “A realidade agora é outra. Antes, o chão era todo de barro. A minha casa enchia de água da chuva. A gente perdia tudo”.

Morador da comunidade há 40 anos, o soldador Mário de Jesus concordou. “Com a chuva que deu nos últimos dias, já não alagou mais. Mas, antes da obra, a rua não prestava. Não tinha asfalto nem nada”.

Ainda na localidade, o vice-prefeito Bruno Reis informou que, no próximo mês, será iniciada a implantação de lâmpadas em LED em Coutos e Fazenda Coutos, pelo programa Iluminando Nosso Bairro.

“É o que há de mais moderno no mundo. Vamos fazer a substituição em todos os pontos. A iluminação em LED não só vai embelezar o bairro, mas, principalmente, dará maior sensação de segurança para as pessoas que moram nesta região. A nossa expectativa é iniciar o cadastro em julho para começar a executar o serviço”, afirmou.