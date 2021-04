Obra do novo Mané Dendê tem ordem de serviço assinada e prazo para conclusão é de três anos

O prefeito Bruno Reis anunciou, nesta quinta-feira (15), o início das obras de transformação urbana no Subúrbio com o Novo Mané Dendê, que vai afetar diretamente os bairros de Alto da Terezinha, Itacaranha, Plataforma, Rio Sena e Ilha Amarela e promete gerar emprego para os moradores da região. De acordo com Reis, o prazo de conclusão das obras é estimado em três anos.

Ainda segundo o prefeito, a obra é histórica por se tratar da maior intervenção urbana no subúrbio. "Se não fosse o coronavírus, estaríamos fazendo uma grande festa no Subúrbio porque, sem sombra de dúvidas, é a maior obra na história da região. Nunca em toda história houve um investimento da grandeza dessa intervenção na bacia do Mané Dendê. São investimentos de R$ 500 milhões que mudarão a vida do moradores dos cinco bairros afetados diretamente por esta intervenção", informou.

A iniciativa, que vai beneficiar diretamente 10 mil habitantes e outros 35 mil de forma indireta e contempla obras de infraestrutura, saneamento, habitação e mobilidade, tem investimento de R$110 milhões, provenientes de recursos próprios do município e de contrato de empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O prefeito disse também que o benefício para os moradores não se dará apenas na conclusão do projeto, mas também durante o processo com a oferta de empregos. "Estamos assinando a ordem de serviço e a empresa já montou o canteiro de obras e começou a fichar os trabalhadores. A prioridade, claro, é contratar os moradores da região para que eles sejam beneficiados com empregos no período de execução das obras", garantiu.

*sob supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro