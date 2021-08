Obra inédita do fotógrafo Lázaro Tôrres é recuperada e ganha acervo digital

Cinco anos após a morte do fotógrafo, cineasta e escritor Lázaro Tôrres (1941-2016), uma série inédita de fotografias históricas da Bahia, especialmente de Salvador, é reunida e disponibilizada através do site Acervo Lázaro Tôrres (www.lazarotorresfotografia.com) lançado nesta sexta-feira (27).

Ainda nesta sexta, será realizada uma live no instagram (@lazarotorres_fotografo), às 19h, com a artista visual e pesquisadora Patrícia Martins, que é a responsável pela preservação, digitalização e organização das obras que estavam abandonadas, e Marthinha Böker, filha do fotógrafo.

Ao longo da carreira, Lázaro Tôrres documentou Salvador em diversas manifestações populares (foto: Divulgação/Acervo Pessoal)

A ideia de recuperar o acervo desconhecido de Lázaro Tôrres surgiu quando Patrícia Martins utilizou fotografias comerciais de Lázaro em um dos seus trabalhos artísticos, o livro "Retratos de coisas sonhadas". As fotos que foram utilizadas em seu livro estavam sem identificação de créditos e, ao procurar saber a autoria, acabou conhecendo a família do fotógrafo.

"Uma das filhas de Lázaro, Marthinha, me mostrou todo o acervo, que naquele momento se encontrava sem o cuidado que era necessário para a sua preservação. Como uma contrapartida da minha parte, e aproveitando a abertura do edital para recuperação de acervo, me foi confiada a missão de recuperar digitalmente o acervo e disponibilizá-lo em um site", conta Patrícia Martins.



A recuperação e difusão do trabalho de Lázaro Tôrres não apenas tem grande importância para a história da fotografia baiana, como também representa a preservação da memória de Salvador, afinal Lázaro documentou a cidade e diversas manifestações populares em sua época, nos anos 1960 e 1970. "Apesar das imagens de Salvador deste período, meados do século XX, serem bastante difundidas pelo mundo, temos ainda pouca pesquisa sobre os seus autores locais", afirma Patrícia.



Em 1971, o fotógrafo francês Pierre Verger (1902-1996) declarou em uma reportagem: “Lázaro Tôrres, apesar de jovem, revela em sua arte um traço de originalidade marcante. Suas fotos se caracterizam por uma preocupação de composição e ângulos, de tomada de vista muito pessoal. Quase sempre em suas buscas persegue o insólito, efeito que ele reforça freqüentemente seja por meios de cópias muito contrastadas ou por meio de científicas “viragens”, donde resultam aplicações nas tonalidades mais imprevisíveis".



Sobre Lázaro Tôrres foi fotógrafo, cineasta e escritor, nasceu em Aracaju (SE) em 1941, mas cresceu em Salvador (BA). Começou sua carreira no mundo das imagens através do cinema, fazendo seu primeiro curta, “Briga de Galos”, em 1964. Participou do Foto Cine Clube da Bahia – FCCB em 1967, e, a partir do mesmo ano, começou a participar de exposições coletivas e salões. Dirigiu o departamento de fotografia do jornal Tribuna da Bahia, fotografou para a Revista Manchete e se aposentou como fotógrafo da Prefeitura Municipal de Salvador. Depois, se dedicou à literatura até sua morte, em 2016.



SERVIÇO:

Lançamento do site do Acervo Lázaro Tôrres

Live de lançamento com Patrícia Martins e Marthinha Böker

Data: 27 de agosto, às 19h

Local: Instagram @lazarotorres_fotografo