Obras deixarão 9 bairros de Salvador sem água neste domingo (24)

Vai faltar água. Neste domingo (24), o abastecimento será suspenso em 9 áreas do Centro de Salvador, por causa das obras de requalificação do local. Na ocasião, o trânsito e itinerários de ônibus também sofrerão alterações.

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a interrupção do serviço começará às 8h e serão afetadas as seguintes localidades: Centro Histórico, Centro, Nazaré, Tororó, Barris, Garcia, Graça, Vitória e Canela.

Ainda segundo a Embasa, a interrupção não afetará aqueles imóveis que contam com reserva adequada para satisfazer as necessidades diárias de consumo dos moradores.

A previsão é que os serviços sejam concluídos até as 22h do próprio domingo, quando o abastecimento deve começar a ser retomado gradativamente. O prazo para que o fluxo seja totalmente retomado é de até 12 horas após o término do serviço.