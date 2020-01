Obras na Av. ACM mudam trânsito e linhas de ônibus a partir desta quinta (30)

Alguns trechos da Avenida ACM serão modificados a partir desta quinta-feira (30), para que as obras do primeiro trecho do BRT possam ter continuidade. Ocorrerão alterações viárias e no itinerário linhas ônibus que circulam pela via principal, no sentido Lucaia.

As primeiras mudanças serão na via. Já a partir desta quinta haverá o fechamento do retorno localizado nas proximidades da Rua da Polêmica e um outro será aberto mais à frente, nas proximidades do Edifício Cidadela. O fluxo de veículos será ordenado através de semáforos. A partir desta data, para fazer o retorno, os veículos deverão acessar a via marginal nas proximidades da Rua da Polêmica. Essa mudança será definitiva.

A avenida também terá outra alteração definitiva a partir desta quinta, quando serão retiradas as vagas de estacionamento Zona Azul da via marginal da avenida. A mudança ocorrerá aos poucos e terá conclusão até o dia 3 de fevereiro, quando não será mais possível utilizar o local para estacionamento.

Ônibus

Já as mudanças no sistema de transporte público só começam no sábado (1). No total, 35 linhas que circulam pela Avenida ACM passarão a rodar pela via marginal, no sentido Lucaia, entre a Igreja Universal e a Ladeira da Cruz da Redenção.

As alterações afetarão 22 linhas oriundas da Rótula do Abacaxi e outras sete que descem o Viaduto Raul Seixas, além de seis que estão fazendo retorno próximo ao Shopping da Bahia.

As linhas provenientes da rótula são:

0207-Massaranduba/Itaigara

0218-Ribeira/Pituba

0342-Vale dos Rios/Circular A

0344-Vale dos Rios/Circular B

0422-Pero Vaz/Itaigara,

0426-Santa Mônica/ Pituba

0518-Sussuarana/CAB /Eng. Velho de Brotas

0713-Santa Cruz/Calçada/Bonfim

0907-Boca do Rio/Ribeira,

0914-Vale dos Rios/Stiep R3

0915-Vale dos Rios/Stiep R4,

0933-Rio das Pedras/ Praça da Sé

1220-Mata Escura/Pituba

1301-Estação Pirajá/Brotas

1320-Pau da Lima/Nordeste

1341-Estação Pirajá/Barra 2

1386-Nova Brasília/Barra

1538,01 e 02- Conjunto Pirajá 1/Pituba

1622-Alto do Cabrito/Boa Vista do Lobato/ Pituba

1643-Fazenda Coutos/Pituba

1645 01 e 02- Alto da Terezinha/Rio Sena/ Pituba

1652- São João do Cabrito/Pituba

Já as que passam pelo viaduto são:

0102-Barbalho/Iguatemi

0421-Pero Vaz/Pituba

0813-Pituba/Vila 2 de Julho/Trobogy

1052-Estação Mussurunga/ Barra 2 1129-Cabula 6/Pituba

1231 e 01-Sussuarana/Barra 2

1386-Nova Brasilia/Jardim Nova Esperança/Barra

As seis linhas que fazem o retorno próximo ao Shopping da Bahia, sentido Lucaia, passarão a transtar pela marginal da Avenida ACM, na altura do MC Donald´s, seguindo pela Avenida Paulo VI (ao lado do Hiper Posto), Rua Wanderley Pinho, fazendo o retorno de volta à Avenida Paulo VI, pegando novamente a marginal da Avenida ACM.

Esses veículos terão como parada o ponto do entrada do Alto do Saldanha (antiga Comercial Ramos).

Abaixo a relação dessas linhas:

1614 Mirantes de Periperi - Itaigara

0715 Lapa – Santa Cruz

0710 Santa Cruz - Aquidabã

0520 Cosme de Farias – Vale dos Rios

1018 Alto do Coqueirinho - Campo Grande

0714 Santa Cruz – Campo Grande R1

Pontos

As mudanças por conta do BRT afetarão cerca de 300 ônibus em horário de pico. O ponto de ônibus que funciona ao lado do viaduto Raul Seixas, em frente à Praça Newton Rique, será desativado e será remanejado para o passeio em frente à Igreja Universal. Uma segunda parada, na altura das concessionárias Baviera e Citroen, será realocada para frente do Sine Bahia.

Já o ponto que fica no lado oposto ao MC Donald´s será desativado e reinstalado logo depois da entrada da Rua da Polêmica, perto do posto Shell. Já a parada na passarela que fica em frente à Comercial Ramos será reposicionada para a marginal, a cerca de 30 metros de distância.

Passarela

Outra novidade é que a passarela que liga a Comercial Ramos ao Hospital Teresa de Lisieux será demolida. De acordo com o Consórcio BRT, será construída uma nova estrutura provisória para atender aos pedestres que precisam atravessar a avenida. Com isso, o ponto em frente ao hospital (sentido Shopping da Bahia) será deslocado para poucos metros à frente.

Novo modal

As intervenções do primeiro trecho do BRT, que ligam o Loteamento Cidade Jardim (Parque da Cidade) à região do Shopping da Bahia (Estação de Integração BRT/Metrô), estão previstas para serem totalmente concluídas até o final deste ano. O trecho tem 2,9 km e o investimento é de R$ 212.781.070,50, com recursos oriundos de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

O sistema será integrado ao metrô e prevê a construção de viadutos, como o que foi inaugurado na região do Parque da Cidade, no Itaigara, e elevados paralelos para implantação das estações.