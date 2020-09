Obras na Avenida Gal Costa serão concluídas até abril

As obras da Avenida Gal Costa, em Pau da Lima, foram vistoriadas pelo governador Rui Costa (PT) na manhã desta segunda-feira (28). A via está sendo duplicada e a mudança faz parte da chamada Linha Azul, que compreende a ligação Lobato/ Pirajá, a duplicação da Avenida Gal Costa e a ligação com a Avenida Pinto de Aguiar. A previsão de conclusão do trecho vistoriado é abril, e da obras toda em julho de 2021.

O governador Rui Costa caminhou pelo canteiro e conversou com alguns técnicos. Ele disse que a duplicação vai facilitar a vida dos moradores porque vai acabar com os congestionamentos e valorizar os imóveis da região.

“É uma reestruturação de Salvador. Junto com a Avenida 29 de Março, são as duas vias transversais que integram os dois lados da cidade, a Orla Atlântica até a orla da Baía de Todos-os-Santos, no Subúrbio Ferroviário”, disse.

Governador conversa com a equipe durante visita (Foto: Gil Santos/ CORREIO)

Outra reclamação frequente dos moradores são os alagamentos. Segundo o governador, esse problema também será resolvido com o final da obra. A região teve 3,2 mil milímetros de chuva este ano. O diretor de Infraestrutura e Edificações Públicas da Conder, Francisco Fonseca, explicou que a Linha Azul foi divida em seis etapas.

“Estamos agora na quinta etapa que está em plena execução de obras. Ela contempla a duplicação da Avenida Gal Costa, a infraestrutura para BRT e canal de macrodrenagem, além de serviços de urbanização e iluminação pública. É um empreendimento do ponto de vista urbano completo”, afirmou.

Atualmente, a Avenida Gal Costa tem apenas uma pista com dois sentidos. Depois que a obra for concluída serão duas pistas, cada uma com três faixas, além da vida exclusiva para BRT.