Obras restauradas são entregues ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia

Quinze telas que estavam em estado precário de conservação foram entregues restauradas para o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) nesta segunda-feira (21). As obras não estavam expostas há anos, mas se encontravam guardadas em mapotecas, sem molduras ou chassis, carcomidas em partes por cupins, de acordo com um dos restauradores, José Dirson Argolo.

“Todas estavam com um problema sério de verniz oxidado, de restaurações antigas, feitas há 50 anos. Foi um trabalho minuncioso, que durou seis meses. É um resgate importante para o Instituto, que guarda uma parte muito nobre da história da Bahia”, afirmou o ex-professor da Escola de Belas Artes, da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Boa parte das telas foi credenciada pela Casa Real do Brasil, durante o reinado de Dom Pedro II. Os pintores franceses Raphaël Vienot e Berthe Morisot, além dos baianos Graciliano Silva e Vieira de Campos, estão entre os autores das obras restauradas. Além disso, José Rodrigues Nunes e José Antônio da Cunha Couto também marcam presença. Agora, as obras voltaram à exposição no IGHB.

“Me formei em Florença, na Itália como restaurador de obras, depois atuei durante 30 anos como professor da Ufba, então tenho 40 anos dedicados à preservação do patrimônio baiano e posso dizer que restaurar essas obras me pareceu um feito extremamente importante da Fundação Gregório de Matos, que gerenciou esse projeto”, afirmou Argolo.

A restauração foi um projeto realizado através da Lei Aldir Blanc (nº 14.017 de 29 de junho de 2020), elaborada pelo Congresso Nacional com a finalidade de atender ao setor cultural, afetado com as medidas restritivas de isolamento social impostas em razão da pandemia. Ela prevê o repasse de R$ 3 bilhões a estados, municípios e ao Distrito Federal para medidas de apoio e auxílio aos trabalhadores da cultura atingidos pela pandemia.

*Sob supervisão da subchefe de reportagem Monique Lôbo