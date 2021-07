Obras Sociais Irmã Dulce farão teste de nova vacina contra covid com 37 voluntários

As Obras Socias Irmã Dulce (Osid) vão participar de mais um estudo de vacina anticovid-19, dessa vez colaborando com os testes clínicos do imunizante da farmacêutica Sanofi Pasteur no Brasil.

De acordo com a Anvisa, que autorizou nessa terça-feira (6) a realização de estudos clínicos da vacina, a instituição parceira na condução do estudo será o Centro de Pesquisa Clínica (Cepac) das Osid, com previsão de 37 voluntários. Em nota, a agência declarou que a seleção dos centros de pesquisa é responsabilidade dos patrocinadores da pesquisa e que o processo de seleção e acompanhamento dos voluntários é de responsabilidade dos centros e do patrocinador.

Ainda falta a aprovação pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), o que deverá ocorrer em breve. As Osid também foram a instituição parceira nos testes da vacina da Pfizer/BioNTech em 2020. Os testes foram realizados de agosto a outubro de 2020, englobando 1.549 voluntários de um total de 46 mil voluntários em 154 centros nos Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Turquia, África do Sul e Brasil.

No mês passado, o Centro de Pesquisa Clínica (Cpec) das Osid recebeu uma homenagem da farmacêutica multinacional Pfizer e da empresa alemã BioNTech, em reconhecimento pela contribuição do núcleo nos estudos da vacina da covid-19.

Com a colaboração, o Cpec sagrou-se o segundo maior centro de pesquisa em número de voluntários para a vacina Pfizer/BioNTech no mundo, que foi a primeira a receber o registro definitivo da Anvisa no Brasil, em fevereiro de 2021.