'Ocupa53' promove de série de shows online com artistas independentes de Salvador

Após uma parada por conta do agravamento da pandemia, o projeto Ocupa53 está de volta com apresentações transmitidas em formato híbrido. Nos dias 16 e 17 de julho (sexta e sábado), a partir das 19h, o público confere uma série de shows de artistas da expressiva cena da música independente de Salvador, sendo alguns gravados na casa Mouraria53 e outros ao vivo. Os dois dias de apresentações serão transmitidos através da plataforma Twitch (www.twitch.com/ocupa53 ).



Para o idealizador do projeto, o produtor cultural Filipe Duarte, a ocupação da casa Mouraria53 "é uma forma de contribuir para a resistência de artistas independentes de Salvador que sofreram (e ainda sofrem) com os impactos causados pelo isolamento social devido à pandemia do coronavírus".



DJs que movimentam a vida noturna da cidade terão destaques no projeto. No dia 16/07 (sexta) o Ocupa53 traz uma grade de atrações com três DJs (Sicasons, Júpiter91 e Iano), em apresentações no formato ao vivo. Entre as apresentações dos DJs, serão transmitidos os shows do cantor e compositor Igor Liberato e da banda OFÁ. No dia seguinte, 17/07 (sábado), serão transmitidas as apresentações dos DJs Rose Juam, Moura e Belle, além da banda Bagum e Vírus feat Moxca.



Na semana seguinte das transmissões ao vivo, serão publicadas na íntegra e individualmente as apresentações das bandas, no canal do Ocupa53 no YouTube, já os sets dos DJs vão ser disponibilizados na plataforma SoundCloud.



Serviço:

Ocupa53

Programação:

16/07 (sexta) | DJ Sicasons, Ofá, Júpiter91, Igor Liberato e DJ Iano

17/07 (sábado) | DJ Rose Juam, Bagum, DJ Moura, DJ Belle e Vírus ft Moxca

As transmissões começam a partir das 19h, através da plataforma Twitch www.twitch.com/ocupa53