Ocupado por sem-teto, antigo Couto Maia tem fornecimento de energia suspenso

Mais de cem famílias que ocupam desde o dia 30 de novembro o prédio do antigo Hospital Couto Maia, no bairro de Monte Serrat, ficaram sem energia elétrica nesta quarta-feira (11).

A Coelba informou, em nota, que por solicitação da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) suspendeu, na manhã de hoje, o fornecimento de energia do antigo hospital. "A solicitação do desligamento pelo titular da unidade consumidora está prevista na Resolução 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)", disse a companhia.

Por volta das 22h de terça-feira (10), policiais militares e técnicos da Coelba estiveram na ocupação para suspender o fornecimento de energia elétrica do local. As famílias conversaram com os agentes e a suspensão foi efetivada na manhã desta quarta.

De acordo com o coordenador municipal do Movimento de Luta, nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), Filipe Bacelar, os policiais retornaram na manhã de hoje e agiram com truculência. “A polícia chega aqui com truculência. Com arma para fora como se fôssemos vagabundos”, contou.

O militante afirma que o major Elismar, comandante da Rondesp BTS, disse que, além de cortar a luz, iria acionar o Conselho Tutelar para recolher as 54 crianças que estão no local.

Parte das famílias que vieram para o antigo hospital tiveram que sair de casa com as fortes chuvas do dia 26 de novembro. “Aqui é um prédio público e não tinha função. Demos função pública para o hospital. As pessoas perderam tudo e não tem moradia”, afirmou.

Movimento

Com faixas penduradas no prédio do antigo Hospital, que está abandonado há dois anos, a ocupação é feita pelo Movimento de Luta, nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB). Os militantes batizam a ocupação de 'Maria Felipa de Oliveira'. Em nota divulgada na página do Facebook do Movimento, os manifestantes se apresentam como Ocupação Maria Felipa de Oliveira, em homenagem a mulher negra que liderou a expulsão total das tropas portuguesas da Bahia em 1823.

Em abril deste ano, a Sesab havia informado que no local seria instalada uma nova unidade voltada para pacientes que precisam de cuidados paliativos e as obras começariam no segundo semestre deste ano. A previsão era de durasse até seis meses, com investimento de R$ 10 milhões.

Quando começou a ocupação, a Sesab enviou uma nota na qual informa que está adotando medidas legais sobre a ocupação.

Relembre nota, na íntegra:

"O prédio onde funcionava o Hospital Couto Maia, no bairro do Monte Serrat, foi ocupado nesta madrugada por integrantes do Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas.

Diante do ocorrido, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) está adotando as medidas legais cabíveis para que as pessoas possam sair da unidade de forma pacífica, sem nenhum dano para o equipamento e com segurança para as pessoas que estão no local.

A Sesab destaca que uma licitação, que será publicada em janeiro, está sendo construída para a reforma e ampliação do Hospital Couto Maia, que será transformado em um hospital de cuidados paliativos e centro de referência estadual para cuidados paliativos, incluindo o Programa Ambulatorial Amor sem Fim, e a política de gerenciamento de cuidados paliativos dos hospitais do estado."