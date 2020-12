Odebrecht Engenharia e Construção tem 3 vagas de estágios abertas na Bahia

As inscrições para estágio de férias na Odebrecht Engenharia e Construção, do Grupo Odebrecht, começam nesta quarta-feira (9). Na Bahia, são 3 vagas - em todo Brasil, há 45 ofertas nos escritórios e obras em andamento da construtora.

Na Bahia, são duas vagas para Engenharia Mecânica e uma para Administração. No primeiro caso, é preciso que o aluno esteja cursando a partir do quinto semestre. Para Administração, é possível estar cursando a partir do terceiro semestre.

Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de dezembro através do site www.oec-eng.com e os selecionados iniciarão as atividades supervisionadas a partir do dia 26 de janeiro de 2021, com término previsto para fevereiro.

Além da bolsa-auxílio, os estagiários terão direito a alimentação, transporte e seguro de vida.