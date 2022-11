Oficial baiano da Aeronáutica é morto a tiros em Campinas

Um oficial da Aeronáutica foi morto a tiros em Campinas, em São Paulo, na madrugada da segunda-feira (7). O baiano Ricardo Mendes de Sena, de 48 anos, estava em um veículo a caminho do Aeroporto Internacional de Viracopos, quando foi alvejado por disparos de arma de fogo, de acordo com informações do g1.

Sena, que que também era músico, acabou baleado na nuca e não resistiu aos ferimentos. A Polícia trata o crime como latrocínio, já que um celular e uma maleta foram levados pelos criminosos.

Ricardo nasceu em Salvador e foi aluno da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (EMUS Ufba). Na Universidade, participou, como aluno de Graduação, na nossa Banda Sinfônica e na Orquestra Sinfônica da Ufba.

Em nota, a instituição afirma que recebeu com pesar o falecimento do ex-aluno. Tubista e suboficial da Aeronáutica, Ricardo se graduou em 2009, e deixou amigos e colegas em sua trajetória.

A Força Aérea Brasileira (FAB) lamentou o falecimento do militar efetivo da Base Aérea de Brasília

A Instituição expressou suas condolências e disse que "presta todo o apoio à família do militar nesse momento de pesar", e acompanha a elucidação dos fatos e colabora com as investigações do ocorrido.