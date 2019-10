Oficina de amarração de lenços com apresentações artísticas acontece sábado

Como parte de uma campanha do outubro rosa, o café Latitude 13, com loja no Mercado do Rio Vermelho, promoverá uma oficina de amarração de lenços com Goya Lopes e apresentações de dança e música a partir das 11h deste sábado (19).

Além disso, quem comprar dois cafés e der mais R$ 20 ganhará um lenço assinado por Goya. O cliente poderá optar entre levar o produto para casa ou doa-lo para a unidade de oncologia das Obras Sociais Irmã Dulce.

