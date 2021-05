Oficinas nos bairros discutem Plano de Saneamento Básico em Salvador

Com a proximidade do Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), Salvador discute um dos principais desafios para a preservação dos recursos naturais e da saúde pública dos cidadãos: o saneamento básico. Até o próximo dia 27, a Prefeitura promove oficinas setoriais para a construção do diagnóstico técnico participativo, etapa essencial na construção do Plano Municipal de Saneamento Básico Integrado (PMBSI).

Os encontros são on-line e realizados pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), com o apoio das Prefeituras-Bairro (PB).

As oficinas são abertas ao público e estão divididas por região de cada Prefeitura-Bairro, sendo realizadas com transmissão ao vivo pelo canal do PMSBI no YouTube, no endereço https://bit.ly/2QyBE4V, sempre às 14h, e interação em tempo real via chat/comentários. A ação ocorre por meio virtual, considerando os protocolos de segurança sanitária devido à pandemia de Covid-19.

Os encontros já foram realizados nas regiões do Centro/Brotas (dia 12) e Barra/Pituba (dia 17). Nesta quarta-feira (18), ocorre a reunião da região da Cidade Baixa.

O público das oficinas representa os diversos segmentos da sociedade civil, do poder público e de instâncias de controle social. São cerca de 60 atores estratégicos em cada PB, que apresentam as demandas e características dos bairros, a exemplo de organizações não governamentais (ONGs), agentes comunitários de saúde, lideranças locais, conselheiros e cooperativas de materiais recicláveis, entre outros.

Tanto os atores estratégicos que estarão na plataforma digital, quanto as pessoas que estiverem acompanhando a realização das oficinas pelo canal do YouTube vão contribuir para a identificação das principais questões relacionadas aos componentes do Saneamento Básico: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana e manejo de águas pluviais.

De acordo com o titular da Seinfra, Luiz Carlos de Souza, as contribuições para o plano também podem ser feitas através do formulário disponível no site da pasta, na aba Plano de Saneamento Básico.

“Estamos no processo de coleta de dados, tanto aqueles fornecidos pelos órgãos quanto pelas entidades que representam ou possuem relação com essa matéria. No entanto, ouvir o cidadão é muito importante porque, afinal de contas, é o usuário direto desse serviço e merece ser ouvido", disse.

O gestor afirmas que as reuniões mostrarão os problemas que afligem a pessoa no bairro onde mora, na sua rua, para então compilar as informações e apresentar um prognóstico de quais as saídas e soluções para resolver esses problemas.

Próximas oficinas:

19 de maio (quarta-feira) - Liberdade/São Caetano

20 de maio (quinta-feira) – Cajazeiras

21 de maio (sexta-feira) – Itapuã/Ipitanga

24 de maio (segunda-feira) - Subúrbio/Ilhas

25 de maio (terça-feira) – Valéria

26 de maio (quarta-feira) – Pau da Lima

27 de maio (quinta-feira) – Cabula/Tancredo Neves