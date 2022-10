Oh Polêmico declara apoio a ACM Neto e lança 'Samba da Virada'; assista

Autor do mais famoso jingle de Jerônimo Rodrigues (PT), o cantor Oh Polêmico declarou apoio a ACM Neto (União Brasil) para o Governo da Bahia e lançou o “Samba da Virada”. A música se inspira no Samba do Polly, que atualmente está entre os maiores hits dos paredões da Bahia, e foi publicada nesta quinta-feira (27) nas redes sociais de Neto e do artista.

“Tô aqui dedicando meu apoio a Neto. No segundo turno, todo mundo comparou e fechou com Netinho. Tô com o homem, a favela tá com ele, a comunidade. Já fez muito por Salvador”, diz o cantor na publicação.

A letra remete à virada de Neto no segundo turno e segue o ritmo do “Samba do Polly”. “Fique esperta, fique ligada, agora tô com Neto, é a hora da virada”, diz o trecho inicial. “O povo vai votar no 44, ela vai votar no 44, e no segundo turno é 44”, diz o refrão.