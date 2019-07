Oi conecta o maior evento de games da América Latina

A Oi - que está em processo de recuperação judicial há mais de três anos - tem apostado cada vez mais na oferta de produtos e serviços para eventos de grande porte em todo o país. Pelo terceiro ano seguido, a operadora é responsável por toda a infraestrutura de telecomunicações da Game XP, o maior evento de games da América Latina, que acontece até este domingo no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Para a edição deste ano, foram disponibilizados, dentre outras coisas, links de dados de altíssima capacidade (12 Gbps), 26 km de fibra óptica, antenas para reforço da cobertura móvel 3G e 4G e WiFi gratuito com capacidade para 300 mil conexões simultâneas.

“Eventos como este é uma grande vitrine para a Oi. Temos expertise como provedora de soluções digitais integradas para eventos nacionais e internacionais", disse Gustavo Brambila, diretor de Infraestrutura da companhia, informando que, desde 2010, a empresa já atuou em pelo menos 36 grandes eventos no país e no exterior, a exemplo da Copa do Mundo de 2014, Rock in Rio, a Conferência Rio+20 e as eleições.

"A Oi tem a maior de rede de transporte do Brasil, com mais de 360 mil km de fibra, com alta capacidade, o que nos garante um diferencial competitivo, tanto para atender eventos e empresas, quanto para oferecer serviços ao cliente final”, acrescentou Brambila.

A operadora montou uma megaestrutra na Game XP. A começar pelo NOC (Network Operation Center), o centro de operações, instalado dentro do Parque Olímpico. A estrutura futurista, de dois andares, acomoda todos os cerca de 50 profissionais que trabalham na operação. Do lado de fora, imensos telões de LED mostram, em tempo real, informações como o tráfego de dados online, o número de pessoas conectadas e a distribuição da rede. A Oi espera um tráfego total superior a 34,2 terabytes, volume atingido na edição do ano passado, e que equivale a 341.619 horas de um game de guerra jogado on-line.

Internet das coisas

E tem mais: a Oi desenvolveu uma série de soluções com foco na Internet das Coisas (IoT). Através de um aplicativo, por exemplo, os visitantes da Game XP, conseguem saber qual banheiro mais vazio, e assim não perder tempo em filas. "Sensores mostram quantas pessoas entraram e quantas saíram dos banheiros coletivos. Com isso, o visitante consegue saber onde o tempo de espera será menor, diz Gustavo Brambila. "Estamos ainda usando a conexão para o monitoramento de energia e temperatura e acesso físico, garantindo redução de custos com o reconhecimento de problemas ao evitar deslocamentos desnecessários das equipes para a verificação".

Além de toda a toda a infraestrutura de conectividade do evento, a companhia também preparou várias atrações para o público presente. É possível testar a rede 5G da operadora, conhecer os jogos desenvolvidos em sala de aula ao longo dos anos por ex-alunos da Nave (Núcleo Avançado em Educação). O Nave é um programa de inovação em educação da Oi e do Oi Futuro.

A operadora ainda promove painéis sobre o mundo gamer, abertos a todos os visitantes, para discutir e entender melhor esse universo que engloba tecnologia e videogames e que movimentou US$ 134 bilhões no mundo somente em 2018. "A Game XP consolida ainda mais a plataforma de games da Oi, que vai desde o fomento até a disseminação da cultura gamer, promovendo experiência e acesso a conteúdo", afirmou Bruno Cremona, gerente de Patrocínio e Eventos da Oi.

*O jornalista viajou ao Rio de Janeiro a convite da Oi