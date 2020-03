Oi? Diretor da RBR queria que pilotos pegassem logo coronavírus

A pandemia do novo coronavírus segue assolando o mundo. Até agora, já foram mais de 745 mil contaminados, com 35 mil mortos no planeta. No meio de um problema tão grave, que praticamente paralisou o mundo, Helmut Marko, diretor da RBR tinha o plano de fazer toda sua equipe ser infectada, de propósito, pela Covid-19.

"Seria o momento ideal para a infecção vir. Todos são jovens fortes e de boa saúde. Dessa forma, eles estariam preparados para quando a ação começar", declarou o dirigente austríaco, de 76 anos. Lembrando: a Organização Mundial de Saúde (OMS) não recomenda o contágio proposital.

O plano mirabolante - e assustador - de Marko era que os pilotos contraíssem a doença, fossem então tratados e curados e estivessem em plenas condições de competir quando a temporada começasse. Incluindo todos titulares das equipes RBR e Alpha Tauri, os reservas - como o brasileiro Sérgio Sette Câmara - e os do programa de jovens - que também tem um integrante do Brasil, Igor Fraga.

"Temos quatro pilotos de Fórmula 1 e oito ou dez juniores, e a idéia era organizar um campo para superar mental e fisicamente o tempo morto. Vamos colocar desta maneira: não foi bem recebido", falou Marko.