Oi Fibra 200 Mega tem tudo que você precisa na internet de casa: estabilidade, velocidade e qualidade na conexão

Que tal maratonar suas séries e filmes favoritos, fazer videochamadas sem travar, upload e download de arquivos com velocidade, tudo isso ao mesmo tempo sem ter a qualidade da internet prejudicada? Esse é o sonho de dez entre dez pessoas que contratam o serviço de fibra óptica, tecnologia que permite uma conexão mais rápida, estável e sem interferências.

Oi Fibra 200 Mega traz como principais benefícios estabilidade, velocidade e qualidade na conexão

Uma ótima opção para se colocar em casa é a Oi Fibra 200 Mega, que traz como principais atributos estabilidade, velocidade e qualidade na conexão. Com o serviço dá para assistir a filmes e séries sem travar, jogar online sem lag, baixar arquivos pesados com mais rapidez, usar vários dispositivos conectados sem perda de sinal e muito mais.

Isso porque, ao adquirir a Internet Oi Fibra 200 Mega, você recebe o modem WiFi UP, aparelho que permite a distribuição da conexão sem fio dentro de sua residência. Ele é dual-band, ou seja, trabalha com duas frequências e gera duas redes: 2,4G e 5G, se adaptando à sua necessidade. É wi-fi bombando pela casa toda e todo mundo usando a internet ao mesmo tempo.

Modem WiFi Up permite que vários dispositivos sejam conectados ao mesmo tempo

Outros motivos para se contratar o serviço são a banda larga de 200 Mega, que consegue transmitir mais dados em menos tempo, e a internet de fibra ótica, que oferece mais velocidade e estabilidade em sua conexão que a banda larga convencional. A Oi Fibra Ótica usa emissão de luz para levar o sinal de uma ponta a outra, trata-se de uma tecnologia que substitui os cabos tradicionais de cobre ou coaxiais.

Ou seja, com essa nova tecnologia, tudo muda ao seu redor, da forma como você acessa conteúdos em diversas plataformas ao jeito como se relaciona com as outras pessoas a sua volta: é a internet que muda a sua internet.

O serviço oferece instalação e WiFi Up grátis a partir de R$ 99,90 por mês no débito em conta e conta digital

A Oi Fibra 200 MB é o serviço de internet fixa da Oi que vem conquistando os lares pelo Brasil. A empresa oferece ainda instalação e WiFi Up grátis a partir de R$ 99,90 por mês no débito em conta e conta digital.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.