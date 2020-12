Oi Fibra beneficia 2 milhões de brasileiros

A publicitária Jéssica Ferrari, 35 anos, teve que trabalhar em casa durante sete meses por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Como estava insatisfeita com o serviço de internet oferecido por sua antiga operadora, a moradora do bairro Boca do Rio, em Salvador, decidiu migrar para a Oi Fibra. “Foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. No tempo de home-office pude contar com uma conexão rápida e eficiente, que sempre deu conta do recado”, relembra.

Jéssica está entre os dois milhões de brasileiros que passaram a contar com o serviço de fibra ótica da Oi em 2020, segundo dados divulgados pela companhia na terça-feira, 8 de dezembro, durante uma coletiva de imprensa virtual. O uso da internet no Brasil teve um crescimento de 40% a 50% durante a pandemia, de acordo com dados da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). “A Oi Fibra, com seus atributos de velocidade e estabilidade, permitiram maior conectividade das pessoas durante a pandemia, quando as medidas de distanciamento social obrigaram as famílias a reunir trabalho, estudo e lazer, no mesmo ambiente”, observa o vice-presidente de Clientes da Oi, Bernardo Winik.

Em coletiva de imprensa virtual, o vice-presidente de Clientes da Oi, Bernardo Winik, falou sobre o aumento no consumo de internet durante a pandemia (Foto: divulgação)

O executivo destaca que a Oi Fibra registrou um salto em relação ao número de cidades atendidas atingidas no País: eram 29 em 2018, 86 em 2019 e hoje já são 134 municípios. “Deveremos chegar a 228 municípios em 2021”, projeta. Além disso, a companhia planeja elevar o número de residências e empresas aptas a contratar sua internet de fibra ótica, que atualmente é de 8,7 milhões de endereços (homes passed, no jargão em inglês), para mais de 14,5 milhões, até o final do ano que vem.

Na avaliação de Winik, tamanho resultado só foi possível graças ao empenho de todos os setores da companhia, desde o time de vendas, passando pelo o de instalação, chegando até o consumidor final.

“A fibra é o coração, o pilar central de nossa estratégia. A repercussão do nosso produto é muito boa em relação a qualidade e velocidade. Performamos acima da média das concorrentes e já temos a preferência dos clientes em 13 capitais”, enumera. Nos últimos 12 meses, a Oi adicionou 16% mais clientes do que as demais operadoras somadas", diz Winik.



Rede consistente

Para o vice-presidente de Operações e Tecnologia da Oi, José Cláudio Gonçalves, a consistência tem sido um dos principais diferenciais da empresa em relação à tecnologia. “Ao longo dos anos viemos preparando essa rede de fibra para que ela tivesse a robustez necessária. Conseguimos garantir essa conectividade com qualidade. Em 2021 continuaremos acelerando a implantação de fibra, crescendo cerca de 70% o número de HPS, o número de cidades com FTTH e a base de clientes”.

Para o vice-presidente de Operações e Tecnologia da Oi, José Cláudio Gonçalves, a consistência tem sido um dos principais diferenciais da empresa em relação à tecnologia (Foto: divulgação)

Nesse sentido, Gonçalves observa que tem sido fundamental a expansão da fibra ótica da Oi de Norte a Sul do País, de forma consistente, com o mesmo padrão de instalação, conectividade e vendas. “Entraremos em 2021 com velocidade de 1 giga, buscando sinergias com B2B. O projeto piloto será iniciado ainda em 2020”, adianta.

Experiência no centro

Colocar a experiência do cliente no centro da gestão é uma estratégia cada vez mais valorizada pela companhia, conforme destaca o diretor de Marketing da Oi, Roberto Guenzburger. “Há dois meses fizemos um grande lançamento de soluções digitais (Oi Play, Oi Alegria e Oi Place) que potencializam a experiência dos nossos clientes. Não ficamos apenas na conectividade”, explica o executivo.

Guenzburger também ressalta a competitividade dos serviços e produtos disponibilizados pela Oi. “Lançamos neste ano a velocidade de 400 Mega ao preço competitivo de R$ 149,90, além de um chassi de 200 Mega por R$ 99,90. Hoje temos três metodologias de pagamento (débito automático, boleto e cartão de crédito). A qualidade é o maior diferencial do produto Oi Fibra, o que pode ser atestado pelo boca a boca entre os nossos clientes.” Atualmente, 80% dos usuários de fibra ótica da companhia são novos, enquanto os 20% restantes migraram do plano de ultra banda larga da operadora para fibra.

Quinta geração

O diretor de Engenharia da Oi, André Ituassu, projeta que nos próximos anos a fibra estará ainda mais presente no interior da residência do assinante.

“A quinta geração de fibra traz toda uma nova era de aplicações e tecnologia: cloud, realidade virtual, simetria da conexão (upload e donwload), o que é fundamental hoje em dia para quem está fazendo home-office e home-schooling”, explica André Ituassu.

Em direção ao futuro, o F5G da Oi irá viabilizar o próximo salto tecnológico para a entrega de velocidades superiores a 1 Giga, revolucionando a experiência de banda larga tanto de clientes residenciais quanto empresariais e corporativos. Na Bahia, a operadora tem planos de aumentar a capilaridade em cidades como Feira de Santana, Vitória da Conquista e Juazeiro, além, é claro, da capital Salvador, onde tem a preferência de 49% dos soteropolitanos.



