'Oi... Letícia, né?': Conheça Izmaario, autor dos vídeos mais românticos do TikTok

Nos últimos dias tem sido quase impossível rodar pelas redes sociais sem ver o rosto de Mário Júnior, o Izmaario. Você pode até não reconhecer esse nome, mas com certeza já viu um dos seus vídeos com declarações de amor, dicas para deixar as meninas derretidas e palavras de autoestima.

Mário, de 20 anos, começou a gravar seus TikToks cerca de dois meses e meio atrás por conta do tédio da quarentena. Em pouco tempo fez sucesso na plataforma, atingindo 200 mil seguidores. Mas o jovem viralizou mesmo na última semana, quando seus vídeos começaram a rodar pelas redes sociais - chamando a atenção até de famosos como Whidersson Nunes, Felipe Neto e Bruna Marquezine.

“Quando eu comecei, eu fazia alguns vídeos ‘normais’, iguais a qualquer um. Então eu vi alguns ‘tiktokers’ da Inglaterra abordando esse tema de autoestima. Então percebi que existem muitos adolescentes de 13, 14 anos que precisam de uma frase de apoio, pois é uma fase difícil vida, em que eles sofrem com bullying, racismo, homofobia. Aí eu vi que a galera começou a gostar, recebi um feedback bem positivo e comecei a curtir também, sempre tentando fazer algo diferente”, conta Mário ao CORREIO.

A escolha pelo tema de seus vídeos também passou por algumas experiências de sua vida, quando pessoas próximas a ele passaram por problemas de depressão e autoestima. “Eu já vi muitos amigos meus se sentirem muito mal por pessoas que faziam mal a eles e não terem coragem de falar, levantar a cabeça e enfrentar. Acredito que vídeos como os meus ajudam a criar essa confiança nas pessoas”, justifica.

Memes

Toda a repercussão foi acompanhada de diversos memes e piadas com o conteúdo dos vídeos. No início, Mário ficou chateado com algumas mensagens ofensivas, mas depois ele ficou mais tranquilo e passou a rir com toda a “zoeira”.

“No início fiquei assustado com o povo me xingando, falando da minha voz, do meu jeito, de como me expressava. Mas, depois, eu passei a receber várias mensagens de famosos, amigos, família… aí resolvi rir junto. Sempre me mandam os duetos e eu me divirto rir. Eu posto o vídeo e as pessoas interpretam como elas querem. Infelizmente as pessoas não têm a sensatez de entrar em meu perfil, ver todos os meus vídeos e entender o propósito daquilo. Mas fazer o quê né? Tenho que deixar”, lamenta.

Até Bruna Marquezine e Felipe Neto fizeram piadas com o garoto, que levou na esportiva. “Reagi com bastante humildade a isso. Sempre fui e continuarei sendo fã do Felipe, apesar de ele ter me zoado. Me inspirei bastante na mudança que ele teve desde o início de seu canal até agora”, revela.

‘Igual aos vídeos’

Quem vê os vídeos se pergunta se Mário é assim também na “vida real” ou se aquilo é apenas um personagem. O tiktoker garante: ele é igualzinho fora das telas. Até conversando com ele no telefone é possível notar isso, a maneira como ele fala, a voz, as pausas, os “errr”....

“Antes de eu bombar, tava conversando com meus amigos, e eles comentaram que todo mundo pensa que eu estou encenando, mas que sou é desse jeito mesmo, como falo, ajo, me visto, etc… Acho interessante isso das pessoas pensarem que é um personagem, mas sou eu sendo eu mesmo. Mas, claro, eu não chego assim numa menina. Entretanto, sempre vou elogiá-las, tratar bem, pois foi assim que fui criado. Com minhas ex-namoradas mesmo, sempre disse coisas bonitas e positivas a elas”, lembra.

Nascido em São Paulo, ele se mudou para Florianópolis com apenas um ano. Mas, atualmente, ele mora sozinho na Inglaterra, em uma pequena cidade perto de Bristol. Ele foi à ‘terra da rainha’ três anos atrás, se apaixonou e resolveu ficar por lá, onde trabalhava em um hotel até a pandemia começar e ele perder o emprego temporariamente.

Ele se define como um garoto normal, que gosta de jogar bola, ir ao shopping e a festas com os amigos, que, aliás, sempre o apoiaram nos vídeos. “Minha mãe e meu pai têm curtido demais. Eles só dão risada. Minha mãe é muito cabeça aberta, tem dado incentivo e apoio. É difícil sair do anonimato e ver que a internet inteira está falando de mim, é um choque. Mas meus amigos dizem que eu tenho que continuar mesmo, sempre me mandam um meme comigo quando olham, é bem divertido”, conta.

