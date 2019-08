Oito bois morrem após caminhão que os transportava capotar em 'curva da morte'

Um caminhão que levava bois para a Expointer, feira ruram que acontece na cidade de Esteio (RS), sofreu umk acidente nesta sexta-feira (23) na cidade de Farroupilha, na serra gaúcha. De acordo com o G1, o veículo capotou e parou fora da pista.

Ao todo, 10 animais eram transportados no veículo. Oito deles acabaram falescendo com o capotamento.

O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves. O dono dos animais foi até o local do acidente e confirmou que eles iam ao evento em Esteio, mas não tinha informações sobre a cidade de partida do caminhão. As placas do veículo são de Guarapuava, no Paraná.

O local do acidente é conhecido como "curva da morte". Em abril deste ano, outro acidente também deixou bois mortos, no mesmo trecho. O motorista chegou a ser hospitalizado.