Oito pessoas são presas durante encontro de neonazistas em SC

Oito homens foram presos nesta segunda-feira (14) em Santa Catarina por participarem de um grupo neonazista. Os suspeitos estavam em um sítio próximo à Florianópolis, onde ocorria um encontro da célula. As informações são do g1.

O encontro ocorreu na cidade de São Pedro de Alcântara por ser a primeira colônia alemã no estado. Além das prisões, a polícia encontrou revistas, panfletos e objetos com símbolos de grupos supremacistas.

Dentre os presos estava um integrante de um grupo internacional skinhead famoso por ser intolerante e de extrema-direita. Os nomes não foram divulgados, apenas a naturalidade: quatro são do Rio Grande do Sul, um de Santa Catarina, um do Paraná, um de Minas Gerais e um de Portugal.