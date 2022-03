Oito são presos durante operação em Dias D'Ávila

Oito integrantes de um grupo criminoso foram presos durante a segunda fase da “Operação Fonte Limpa”, deflagrada, nesta sexta-feira (4). A operação cumpre mandados em Dias d’ Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e em Alagoinhas.

Ação é comandada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). Os policiais civis também cumprem 18 mandados de busca e apreensão. O diretor do Draco, delegado José Bezerra Júnior detalhou o foco das ações. “Trata-se de integrantes de um grupo criminoso responsável pela prática de tráfico de entorpecentes e homicídios nesta região e na capital. Esta ação é o desdobramento da primeira fase da operação, que também prendeu outros envolvidos”, detalhou.

As ações têm o apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), por meio da 25ª Delegacia Territorial (DT) e dos Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Polícia do Interior (Depin), de Inteligência Policial (DIP), da Coordenação de Operações Especiais (COE), além da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SI-SSP).