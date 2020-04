Oktoberfest de Munique é cancelada este ano por conta da covid-19

A Oktoberfest deste ano, que aconteceria de 19 de setembro a 4 de outubro, foi cancelada por conta da pandemia do coronavírus, segundo anúncio das autoridades locais nesta terça-feira (21). A tradicional festa acontece em Munique, na Alemanha.

A prefeitura de Munique e o governo da Baviera dizem que os riscos são "simplesmente altos demais", com a expectativa de 6 milhões de visitantes para a festa. Um terço destes vêm do exterior, sinalizou Markus Söder, chefe do governo da Baviera. "Isso nos machuca, é uma pena", afirmou.

A Alemanha começou ontem uma saída programada e lenta do isolamento, reabrindo parte dos comércios. As escolas devem recomeçar a funcionar no dia 4 de maio. Desde que grandes eventos foram proibidos até o final de agosto, o destino da Oktoberfest já parecia a perigo. Agora, as autoridades decidiram que é um risco muito grande manter o evento, apesar das perdas econômicas previstas.

O Instituto Robert Koch confirmou 194 novas mortes nesta terça, elevando o total no país para 4.598. São 143.457 casos da doença em toda Alemanha.