Óleo diminui e visitação ao Parque de Abrolhos será reaberta nesta sexta (8)

A visitação ao Parque Nacional Marinho de Abrolhos será retomada nesta sexta-feira (8). A notícia é comemorada por moradores da região, já que a previsão era que o local ficasse fechado até o dia 14 de novembro, reabrindo no feriado.

As visitas foram suspensas no último domingo (3). O prazo inicial era de três dias. A primeira suspensão ocorreu pela a chegada de óleo no Arquipélago de Abrolhos no dia 2 de novembro. Nesta quinta (7), a Marinha do Brasil emitiu um comunicado e informou que "nos últimos dois dias os fragmentos encontrados em todas as ilhas reduziram-se a poucos gramas" e que "não foi encontrada nenhuma quantidade significativa no mar na região do Arquipélago dos Abrolhos, além da não constatado até o momento de nenhum impacto negativo direto à fauna e flora no local".

Ao CORREIO, o chefe do parque, Fernando Repinaldo Filho, já tinha afirmado que chegavam cada vez menos resíduos ao local, mas que alguns dos fragmentos eram mais difíceis de serem retirados. Com isso, foi necessário empregar o “máximo de energia para deixar o parque o mais limpo possível”.



Ainda segundo o chefe do parque, a decisão de fechar o parque por alguns dias visava minimizar ao máximo riscos à saúde de visitantes. O Parque de Abrolhos passa por um rigoroso monitoramento diário. Navios da Marinha, drone, mergulhadores autônomos, embarcações de pescadores voluntários, Pesquisadores, ONGs, voluntários e a equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) trabalham monitorando a unidade de conservação.