Óleo é descartado no Rio São Franscisco em Juazeiro; prefeitura investiga caso

Uma quantidade de óleo não informada foi derramada no Rio São Francisco. A Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaurb) de Juazeiro informou que, assim que tomou conhecimento do derramamento de óleo na rampa de acesso próximo ao atracadouro das barcas que fazem a travessia de passageiros para Petrolina, encaminhou uma equipe da fiscalização ambiental ao local ainda na noite do último domingo (23).

Com apoio da Guarda Municipal, os fiscais recolheram o tonel com resto do produto e iniciou o levantamento de informações com o objetivo de identificar o responsável pelo dano. A Semaurb esclarece que o fato enquadra-se como crime ambiental, de acordo com o art. 54, parágrafo 2º, incisos de III a V, da Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) e a punição para quem praticou tal ato é pena de reclusão, de um a cinco anos.

A Prefeitura de Juazeiro lamentou profundamente que o produto tenha sido lançado na orla, poluindo as águas do Rio São Francisco, e está tomando todas as providências legais para identificar e responsabilizar, tanto penal quanto administrativamente, o autor dessa infração ambiental. Nesta segunda-feira (24), a equipe de monitoramento e fiscalização ambiental da Semaurb voltará ao local para estudar a melhor forma para retirar o óleo que foi lançado no rio São Francisco e limpar a área afetada.