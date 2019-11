Óleo no mar: Ufba aponta redução de 47% no número de espécies na Bahia

A chegada do petróleo no litoral baiano continua apresentando reflexos. O Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba) apresentou, nesta segunda-feira (25), um levantamento que revelou a diminuição de quase 47% no número de espécies invertebradas nos recifes de corais das regiões de Guarajuba, Itacimirim, Praia do Forte e Praia de Abaí, todas na Linha Verde, que desde 1995 são monitoradas pela instituição.

As espécies mais afetadas foram mesmo os corais, que branquearam 10 vezes mais do que o normal. A taxa anual de branqueamento deles nestas regiões é de 5% a 6% e chegou a quase 52%. Os pesquisadores envolvidos avaliaram uma área total de 140 m² e fizeram uma análise comparativa entre os dados de abril deste ano, antes do óleo tomar conta do mar, e de outubro, logo após o desastre ambiental.

"Quando um coral está saudável, ele fica rosado ou cor de café. Qualquer distúrbio diferente, o coral pode perder a cor ou ficar totalmente branco. O branqueamento nesses locais acontece por aumento abrupto da temperatura do mar ou pela incidência de radiação solar sobre os corais. Não houve registro de anomalia da temperatura do mar e nem da irradiação solar. Para a gente, sobrou o agente químico: o óleo. A nossa desconfiança é que o óleo causou a morte dos corais", explicou o professor Francisco Kelmo, diretor do Instituto de Biologia (Ibio).

Também neste estudo comparativo, os biólogos notaram ainda uma redução na quantidade total de animais vivos encontrados nas quatro localidades. Antes, havia um número mínimo e máximo entre 409 a 465 animais e depois caiu para 117 a 167 bichos, uma perda média de quase 66% no quantitativo. Essa perda, claro, representa a morte de animais durante esse período.

O diretor do instituto acredita que serão necessários entre 10 e 20 anos para que o patrimônio natural afetado possa se recuperar. No entanto, essa estimativa só se mantém se nenhuma nova ocorrência de óleo for registrada nos locais.

