Olha o bafafá: goleira Bárbara e Andrea Pontes protagonizam baixaria em modo olímpico

Duas atletas brasileiras bateram boca em rede social nesta quarta (28) em discussão que não levou ninguém a lugar algum. Tudo começou com Andrea Pontes, atleta paralímpica da canoagem, sugerindo que a goleira Babi Arenhart, do handebol, substituísse Bárbara debaixo das traves do futebol. O bafafá, iniciado nos comentários, foi parar nos stories e caixa de mensagens privadas, com ofensas gordofóbicas feitas por Andrea e capacitistas, feitas por Bárbara.

"Galera, uma sugestão: põe a @babiarenhart - goleira do handebol - no lugar da @barbaragol1 e tá tudo resolvido, Brasil campeão!", escreveu Andrea no comentário que iniciou o barraco.

Pressionada após falhar num gol da Holanda contra a seleção brasileira ainda na fase de grupos, Bárbara respondeu à provocação sugerindo que a própria Andrea tomasse o seu lugar e alfinetou a atleta da canoagem.

"Por que não vem você no meu lugar? Já já começa a sua competição, será que você tem competência para chegar a menos a conhecer? Tem competência de ir a 4 Paralimpíadas? Porque cada um com suas limitações, né? Vai treinando aí que assim como eu treino PKR você vai precisar pra tentar estar ao menos em uma Paralimpíada", retrucou a goleira.

Ainda nos comentários de uma publicação, Andrea retrucou afirmando que foi a 6ª melhor do mundo em sua categoria e disse não se recordar de Bárbara ter conseguido algo do tipo no futebol.

"Não estou na Olimpíada porque o programa olímpico cortou a categoria VL1 (que é a minha), então não fala bobagem sem saber! Mas, enfim... Quer fazer um tiro de 200m de velocidade comigo? Você aguenta? "Cheinha" como você tá o arrasto do caíque vai ser grande! E, antes que eu esqueça, vai treinar pra não tomar outro frango e afundar o Brasil de novo!", escreveu.

A publicação saiu dos comentários e foi para os Stories do Instagram, onde Andrea publicou imagens de mensagens enviadas por Bárbara a seu perfil e voltou a ironizar a capacidade física da goleira. Aí o tom caiu de vez: além de ofensas com cunho sexual, Bárbara também fez comentários capacitistas e finalizou afirmando que a canoagem é um esporte que ninguém sabe do que se trata. Leia o barraco na galeria abaixo.