Olimpíada de História recebe inscrições de estudantes até 7 de setembro

Estudantes dos 8º e 9º anos do fundamental e de todas as séries do ensino médio de escolas públicas e particulares têm até o dia 7 de setembro para se inscreverem na 12ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB). São permitidas inscrições de equipes com até três estudantes de cada etapa de ensino, com a orientação de um professor. A inscrição pode ser realizada no site da Olimpíada de História.

Segundo a organização do evento, este ano a olimpíada contará com sete fases, tendo duração de uma semana cada, para os concorrentes responderam às perguntas ou realizarem as tarefas correspondentes. Outra novidade é que a plataforma da olimpíada foi adaptada para facilitar a navegação por celular, com possibilidade prova offline e usar a internet apenas para enviar as respostas.

“Sabemos que com a suspensão das aulas presenciais nas escolas há mais dificuldade dos alunos e professores se organizarem em equipes. No entanto, o que temos percebido é que nossos esforços de tornar a prova mais acessível e o engajamento dos participantes com a ONHB, não haverá impacto no número de inscritos”, comentou a coordenadora da ONHB Cristina Meneguello.

A coordenadora da prova ressalta que a competição é diferente da maioria das olimpíadas de ciências porque, ao invés de testar o que estudante já sabe, ela estimula que o participante busque o conhecimento.

“É um sistema de aprendizagem. A ONHB é muito exigente e não quer aferir se os estudantes já sabem, ela dá tempo para eles estudarem, perguntam para o professor, perguntam uns para os outros. Tem uma pergunta de uma coisa que ele nunca ouviu falar, não viu na escola. Mas do lado tem um texto, ele lê, se informa, pesquisa na internet e volta para responder”, explica Cristina.

A inscrição na ONHB tem o custo de R$ 58 por equipe de escolas públicas e R$ 118 por equipe de escolas particulares. No ano passado, participaram da competição 9.135 equipes de escolas públicas e 9.370 de escolas particulares. A última fase da ONHB 2020 será entre os dias 24 e 30 de outubro e a divulgação dos medalhistas está prevista para o dia 22 de novembro.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil