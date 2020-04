Olimpíada de Tóquio será cancelada se não ocorrer em 2021

Os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados para 2021, serão cancelados se a pandemia do novo coronavírus não for controlada no mundo, disse o presidente do Comitê Organizador, Yoshiro Mori, em uma entrevista ao jornal japonês Nikkan Sports nesta terça-feira. O dirigente explicou que a Olimpíada não pode ser adiada novamente.



Na última quinta-feira, o presidente do Comitê Organizador já havia enfatizado que "pensando nos atletas e nos problemas que isso colocaria para a organização, é tecnicamente difícil adiá-lo dois anos". A pandemia forçou um primeiro adiamento dos Jogos Olímpicos, quando a data de abertura foi remarcada para o dia 23 de julho de 2021.



Yoshiro Mori disse que a batalha contra o coronavírus é uma "luta contra um inimigo invisível" e lembrou que, até hoje, o evento esportivo só foi cancelado devido à guerra. "Se a pandemia for controlada com sucesso, organizaremos as Olimpíadas em paz no próximo ano", disse o dirigente. "A humanidade aposta nisso".



Os organizadores e o governo japonês insistem que a Olimpíada pode ser uma oportunidade para mostrar o triunfo do mundo sobre o novo coronavírus, mas há quem pense que o atraso de um ano não é suficiente. Será "extremamente difícil" sediar os Jogos no próximo ano se uma vacina não for descoberta, alertou o presidente da Associação Médica do Japão, Yoshitake Yokokura.



Na semana passada, um médico especialista japonês, que criticou a resposta do país ao coronavírus, disse estar "muito pessimista" com a possibilidade de que a Olimpíada possa ser realizada em 2021. Por enquanto, o Japão já registrou pouco mais de 13 mil casos de pessoas contaminadas com a covid-19 e cerca de 400 mortos.