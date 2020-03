Olimpíadas começarão no dia 23 de julho de 2021, diz TV japonesa

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio deve acontecer no dia 23 de julho de 2021. Isso é o que garante a NHK, principal emissora de televisão do Japão. A data é parecida com a que estava prevista em 2020 - antes do adiamento, por causa da pandemia do novo coronavírus, o evento seria realizado no 24 de julho deste ano.

A informação ainda não é oficial e não foi confirmada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Parte da imprensa japonesa vai em direção diferente e afirma que a Olimpíada seria na Primavera local, entre abril e junho.

Segundo a NHK, realizar os Jogos em julho daria mais tempo para os Comitês Olímpicos e Organizador se prevenirem com relação ao contágio do novo coronavírus e às Federações Internacionais para reprogramarem os Pré-Olímpicos. As Paralimpíadas seriam de 24 de agosto a 5 de setembro.

A programação do maior evento esportivo do mundo, de acordo com a emissora, seguiria a mesma prevista para 2020. Assim, a primeira medalha seria com o tiro, no dia 23 de julho e a última, com a decisão do polo aquático masculino, no dia 8 de agosto.

Na última quinta-feira (26), o COI começou os trabalhos da força-tarefa para acertar a data do evento. "Temos que decidir quando serão as cerimônias de abertura das Olimpíadas e Paralimpíadas. Sem isso, há muitas coisas que simplesmente não podemos fazer. Haverá custos adicionais com isso. Estamos lidando com adiamento dos Jogos, algo que nunca aconteceu na história. É uma tarefa assustadora", disse Toshiro Muto, CEO de Tóquio-2020.

Já neste sábado (28), o presidente do COI, Thomas Bach, confirmou que quem havia conquistado vaga para 2020 estará automaticamente classificado para a disputa na nova data. "Está claro que os atletas que se qualificaram para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 permanecem qualificados", afirmou.