OMS aprova uso emergencial da Coronavac

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aprovou nesta terça-feira (1º) o uso emergencial da Coronavac, vacina do laboratório chinês Sinovac contra a covid-19. É o sexto imunizante aprovado pela entidade. O Brasil vem usando a Coronovac no seu programa de vacinação desde o início do ano.

A OMS diz que com base nas evidências, o uso da Coronavac é recomendado para adultos com 18 anos ou mais, em esquema de duas doses recebidas em intervalo de duas a quatro semanas.

Com a aprovação emergencial da OMS, a Coronavac já pode ser comprada e incorporada ao consórcio Covax Facility, para distribuição em todo mundo.

Para a entidade, a vacina atende aos padrões internacionais de "segurança, eficácia e fabricação" e que por ter requisitos fáceis para armazenamento se torna "muito gerenciável e particularmente adequada para cenários de poucos recursos".

Os dados de eficácia considerados mostram que a Coronavac preveniu casos sintomáticos em 51% dos vacinados e casos graves em 100% da população estudada. As taxas equivalem às divulgadas no início do ano pelo Instituto Butantan, que fabrica a vacina no Brasil.

A OMS já deu aprovação para uso de emergência das vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas pela Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Johnson & Johnson e Moderna.