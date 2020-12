Oncologistas debatem avanços da área em evento gratuito na internet

A partir desta terça-feira (15) especialistas de todo o Brasil se reunirão virtualmente no evento Destaques da Oncologia para debater os avanços da especialidade no ano de 2020.

O evento, que contará com a apresentação e debate dos trabalhos mais relevantes na área, terá programação até a quinta-feira (17) e poderá ser acompanhado de forma gratuita pela internet. Para isso, basta acessar o site www.destaquesoncologia.com.br.

A realização é do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Professor Carlos Aristides Maltez (ICAM), com apoio da Clion (Clínica de Oncologia) e do Grupo CAM.