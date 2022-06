Onde estão as estrelas: grandes nomes da música nacional irão cantar na Bahia

O que seria das festas juninas sem uma boa música? Pois saiba que na Bahia não vão faltar estrelas nacionais, em várias cidades. E tem pra todo gosto: desde veteranos como Alcimar Monteiro e Elba Ramalho, que fazem um forró mais raiz, até as gerações mais novas, representadas por ritmos como o piseiro e o sertanejo contemporâneo.

Estarão por aqui Maiara e Maraísa, João Gomes, Wesley Safadão, Zé Vaqueiro, e muitos outros. O melhor de tudo é que, na maioria dos casos, a festa é de graça, em praças públicas. E, se você é fã mesmo de um artista, pode até segui-lo pela estrada, porque alguns vão se apresentar em mais de uma cidade. Simone (sem a irmã, Simaria, que se afastou dos palcos) deve ser a recordista: entre os dias 23 e 26, faz shows em quatro cidades.

Se você quiser investir em festas privadas, os tradicionais Forró do Sfrega, Forró do Lago, Forró do Piu Piu e Forró do Bosque estão de volta.

GUSTTAVO LIMA

Um dos nomes mais populares do sertanejo do país, o Embaixador vai levar seus sucessos para o tradicional Forró do Piu Piu, em Amargosa. A festa, que aconteceria dia 25, foi antecipada para o dia 23. É a chance que você tem de dançar ao som do novo sucesso de Gusttavo, ‘Não Pega Ninguém Ainda’, que, em apenas 11 dias, chegou à marca d e 12 milhões d e visualizações no YouTube. Léo Santana, Danniel Vieira e Forró do Tico completam a grade de atrações.

Serviço: Gusttavo Lima no Forró do Piu Piu. Ingressos à venda no boratickets.com.br. Preços: R$ 330 (área VIP, co m Open Bar); R$ 720 (Camarote Premium, all inclusive).

JOÃO GOMES

Um dos reis do piseiro, o pernambucan o João Gomes também vai trazer à Bahia sucessos como ‘Meu Pedaço de Pecado ’ e ‘Eu Tenho a Senha’. O cantor estará em Santo Antônio de Jesus no dia 23. A cidade receberá ainda Tarcísio do Acordeon, Adelmário Coelho e Solange Almeida. Ainda no dia 23, João estará no Forró do Bosque, festa privada que acontece em Cruz das Almas. Bell Marques, Léo Santana e Thiago Aquino também marcam presença na festa, que acontece na Villa Vip.

Serviço: João Gomes. em SAJ, de graça, e Cruz das Almas, no Forró do Bosque, dia 23. Ingressos à venda no site da Central do Carnaval, de R$ 200 a R$ 550.

ZÉ VAQUEIRO

Tem mais piseiro no interior: no dia 23, Zé Vaqueiro anima o Forró do Sfrega, em Senhor do Bonfim. O cantor, que estourou com músicas como ‘Tenho Medo’ e ‘Letícia’, vai estar no palco que também vai receber Jorge e Mateus no mesmo dia. E quem disse que São João não pode ter música eletrônica? A dupla Dubdogz vai provar que pode, sim, também dia 23. Xand Avião, Léo Santana e Nattan completam a festa, no dia 24.

Serviço: Zé Vaqueiro em Senhor do Bonfim, dia 23, no Forró do Sfrega. Ingressos à venda no site Bilheteria Digital, de R$ 199 (incluindo cerveja, refrigerante e água) a R$ 799 (que inclui uísque, churrasco de carneiro e outros itens)

SIMONE SEM SIMÁRIA

Mesmo com o afastamento de Simaria, por questões médicas, a cantora Simone vai tocar a agenda da dupla baiana e irá se apresentar em quatro cidades: Jequié (dia 23); Cruz das Almas (24); Santo Antônio de Jesus (também dia 24) e Senhor do Bonfim (26). É a chance de ouvir ao vivo sucessos recentes das Coleguinhas, com o ‘Amiga ’ e ‘Hom em é Tudo Igual’. Em todas as cidades, Simone cantará de graça, e não estará só. Em Cruz, por exemplo, também se apresentam, em outros dias, Maiara e Maraísa, Solange Almeida e Wesley Safadão.

Serviço: Simone em Jequié (dia 23); Cruz das Almas (24); Santo Antônio (24) e Senhor do Bonfim (26).

DÁ PARA VER PELO CELULAR

Várias prefeituras estão programando a transmissão de shows e festejos ao vivo , pelas redes sociais . É o caso de Amargosa , que mostrará atrações como João Gomes , Elba Ramalho e Flávio José via Facebook e Youtube da Prefeitura . Nas redes da prefeitura de Mata de São João será possível ver Dorgival Dantas , Limão com Mel , Xand Avião e até Jota Quest . Cruz das Almas também irá transmitir via Youtube grandes shows como Wesley Safadão e Maiara & Maraisa . E pelo celular também vai dar pra ver Barões da Pisadinha , Marcos & Belutti e Harmonia. Clique aqui e veja mais.

Por motivo do recente aumento de casos de covid-19, o CORREIO volta a chamar a atenção para a necessidade da vacinação completa (de acordo com cada faixa etária) contra o novo coronavírus. Além disso, sugere o uso de máscaras apropriadas, a higienização das mãos e o cuidado com aglomerações.