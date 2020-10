Onde o Bahia é mais forte: Fonte Nova ou Pituaçu? Descubra

Você, torcedor tricolor, acha que o Bahia é mais forte quando joga na Fonte Nova ou em Pituaçu? O primeiro é historicamente onde o Esquadrão se sente verdadeiramente em casa, o mando de campo oficial. Já o mando secundário - onde o time está jogando durante essa pandemia do novo coronavírus porque um hospital de campanha foi montado na Arena – ganhou um lugar no coração por ser palco do acesso à Série A do Brasileirão em 2010, após sete anos de ausência, e do título baiano de 2012, que quebrou um hiato ainda maior, de dez anos sem troféu.

O CORREIO decidiu conferir em qual estádio o Bahia se dá melhor, considerando as versões atuais de cada um. Ou seja, a Fonte Nova desde a inauguração em formato de arena, em 2013, e Pituaçu a partir da versão reformada, em 2009.

O resultado é, de certa forma, surpreendente. O Bahia é melhor, de fato, na Fonte Nova. Mas por uma diferença bem pequena, de menos de cinco pontos percentuais no aproveitamento geral: 64,6% na Fonte e 59,9% em Pituaçu. Isso em um universo de 425 jogos, sendo 222 e 203 em cada um, respectivamente (confira os detalhes nos gráficos abaixo).

A pesquisa inclui todas as competições profissionais da categoria masculina, entre elas a já extinta Copa Governador do Estado, que foi disputada de 2009 a 2016 e o Bahia sempre jogou com seu time sub-20 ou com atletas excedentes do elenco principal. A edição de 2009 não entrou na listagem por falta de registros suficientes - o tricolor fez seis partidas, sendo três como mandante.