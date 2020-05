Ônibus de Salvador ganham proteções para motoristas e cobradores

Motoristas e cobradores do transporte coletivo em Salvador passarão a contar com uma proteção extra contra o novo coronavírus. A partir dessa sexta-feira (22), começam a ser implantadas barreiras físicas, com cortinas de plástico resistente e transparente, nos postos de trabalho de rodoviários.

A recomendação da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) foi acatada pelo Consórcio Integra, que opera o sistema de transporte na cidade. Serão mais de mil veículos com esses itens de proteção implantados de forma gradativa. Além dessas barreiras, os motoristas e cobradores já contam com máscaras e álcool em gel.

Segundo o titular da Semob, Fabio Mota, a implantação das cortinas é mais uma medida de segurança dentre outras que a Prefeitura já vem adotando na luta contra a covid-19. “Desde o início da pandemia, estamos adotando medidas de higienização de estações e de ônibus, disponibilizando álcool em gel aos usuários do sistema, que também receberam 30 mil máscaras. Com a instalação dessas barreiras, vai dificultar ainda mais que uma pessoa já infectada, mesmo assintomática, possa transmitir a Covid-19 para os trabalhadores", disse o secretário.

Outra iniciativa é a aferição diária da temperatura dos trabalhadores, realizada pelas empresas. Durante a verificação, caso algum rodoviário tenha a temperatura alterada, imediatamente é encaminhado para as unidades de saúde para que seja apurada a situação do trabalhador.