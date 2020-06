Ônibus é incendiado na Paralela em protesto por morte de jovens em ação da PM

Um ônibus foi incendiado durante uma manifestação na tarde desta quarta-feira (3), na Avenida Paralela. O protesto era por conta da morte de Lucas Santos Soledade, 20 anos, e Carlos Alberto Rodrigues de Jesus Júnior, 25, na tarde de segunda (1º).

De acordo com a Polícia Militar, a manifestação ocorreu por volta das 12h15, na altura do Bairro da Paz. Não há informações se o ônibus, que é do transporte público de Salvador, levava passageiros no momento em que foi abordado.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi deslocada até o local e debelou o incêndio por volta das 13h30. Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o veículo foi removido da via cerca de meia hora depois.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que equipes do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC) se deslocaram até o local para averiguar o ocorrido e o caso ficará sob responsabilidade da 12ª Delegacia (Itapuã).

Foto: Nara Gentil/CORREIO

Mortes

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os dois homens mortos na região eram traficantes de drogas que estavam armados quando foram encontrados na segunda-feira pelas Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico.

A pasta informou que havia um patrulhamento no local, quando os criminosos foram avistados no KM 17, localidade do bairro de Itapuã, na Rua do Z. Segundo a SSP, os homens começaram a atirar ao avistar a viatura e houve revide. Após confronto, os suspeitos acabaram feridos, socorridos para o Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, mas não resistiram.

A Polícia Militar informou que, com os homens, encontrou uma pistola calibre 9mm fabricada na Turquia, um revólver calibre 38, carregador, munições, 60 pinos com cocaína, um celular e R$ 81.

Moradores da região contestam a versão da PM e afirmam que, na verdade, os policiais invadiram a casa onde estavam os jovens, colocaram os dois no porta-malas e foram embora.