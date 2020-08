Ônibus é testado em Salvador para o BRT

Mais um ônibus é testado em Salvador para possível operação no sistema BRT. O veículo já começa a circular na linha 1420 Boca da Mata-Pituba, com tarifa normal, a partir desta terça-feira (4). A avaliação do veículo deve ser concluída no prazo de 30 dias. Além dessa linha, o ônibus irá circular também na 1230 Sussuarana x Barra R1, 1142 Cabula x Ribeira R2 e 1388 Estação Pirajá x Barra.

O ônibus é da marca Volvo, equipado com ar-condicionado, portas em ambos os lados e tem 15 metros de comprimento. A lotação é para 41 passageiros sentados e 58 em pé. Possui ainda cinco portas, sendo três no lado direito para o uso urbano normal e duas do lado esquerdo para utilização nas estações do BRT.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o objetivo é checar a adequação do veículo às condições do dia a dia do transporte coletivo, a exemplo de carregamento e comportamento durante a operação. Além disso, o teste permite ainda que a Semob faça a comparação com outros ônibus já testados.

Novo modal - O BRT vai beneficiar 31 mil pessoas por hora, em horários de pico. Os veículos irão operar a uma velocidade comercial de 25 a 40 km/h. Os tempos de percurso serão significativamente reduzidos se comparados aos atuais níveis de operação. O primeiro trecho do novo modal, entre o Parque da Cidade e a região do Shopping da Bahia, ficará pronto ainda este ano.