Ônibus escolar é incendiado no município de Palmeiras, no interior da Bahia

Um ônibus escolar foi incendiado na madrugada desta quarta-feira (13), próximo ao Vale do Campão, em Palmeiras, município localizado na região da Chapada Diamantina. O veículo, que estava vazio quando aconteceu o crime, era utilizado por cerca de 100 alunos da rede estadual, municipal e também pela escola comunitária da cidade.

A Secretaria de Educação de Palmeiras lamentou o ocorrido e informou já estar tomando as devidas providências junto à Polícia Militar. "Hoje deparamos com essa triste notícia de vandalismo em Caeté-Açú. Estima-se que, com essa atitude, houve prejuízo ao Município na ordem de mais de R$300 mil", disse a pasta por meio de nota.

Através de câmeras de segurança do local onde o ônibus estava, foram reconhecidos alguns suspeitos que, de acordo com a secretaria, aparentam ser menores de idade e serão ouvidos na delegacia de Lençóis, acompanhados pelos seus responsáveis.

Além do prejuízo de 300 mil, a prefeitura de Palmeira vai arcar com a aquisição ou locação de novo ônibus para que os estudantes não deixem de assistir as aulas.

A Polícia Civil também foi procurada, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem.

Reprodução/redes sociais