Ônibus estão impedidos de entrar no Politeama por causa de cratera na pista

Quem frequenta a região do Politeama tem encontrado dificuldade de se deslocar. Desde a quarta-feira (20) os ônibus do transporte público de Salvador não conseguem ter acesso o bairro do Politeama, já que uma cratera na via impede a circulação.

O buraco está localizado na Avenida Sete, uma das mais famosas e movimentadas da cidade. Até o início da tarde desta quinta-feira (21) o problema permanecia sem solução.

Procurada, a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) informou que uma boca de lobo caiu no buraco e que o local está sinalizado com um cone, madeiras e pedras. Não foi informado quando o problema será resolvido.

Embora ônibus não consigam passar pelo local, carros de passeio e motos podem acessar a via normalmente. Para quem depende do uso dos ônibus, há alternativas para ter acesso ao bairro. Uma opção é descer no ponto de ônibus em frente ao Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande, seguir caminhar a pé pela Rua Forte de São Pedro, entrando em seguida na Rua Politeama de Baixo.

Já para quem vai à Estação da Lapa, o ideal é pegar o ônibus no ponto que fica em frente ao TCA e fazer o percurso.