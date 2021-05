Ônibus intermunicipais serão suspensos durante o São João, diz Rui

Mais uma vez não haverá festa de São João na Bahia e, para evitar as aglomerações no interior do estado, o transporte intermunicipal será suspenso no período junino. A medida foi anunciada pelo governador Rui Costa, nesta segunda-feira (17).

"Vamos agir no sentido de evitar ao máximo o contágio porque é assim mesmo: toda vez que o povo se junta para uma data comemorativa, nas semanas seguintes há uma explosão de novos casos. Por isso, vamos suspender o transporte intermunicipal no período de São João e São Pedro. Claro que não dá pra impedir que todos se desloquem, mas vamos tentar mitigar esses efeitos que são sempre preocupante pós feriados", anunciou.

Para ele, falta sensibilidade em quem insiste na festa. "Independente da cidade e da região, digo que nós não permitiremos qualquer festa no São João. Não entendo a falta de sensibilidade das pessoas porque fazer qualquer festa nessa situação é um desrespeito a vida humana", afirmou o governador.

Festas e paredão

O governador disse ainda que fica chocado com as festas que reúnem centenas de jovens. "Eu quero chamar a atenção da população porque tenho ficado chocado com a insensibilidade de algumas pessoas. Mesmo com essa tragédia que estamos vivemos, vimos festas fechadas com 800 e 300 pessoas. Muito triste ver jovens que não mostram consciência e contribuem pra um número de 15 mil contaminados que não conseguimos derrubar porque o vírus continua se reproduzindo em festas como essas", afirmou.

Rui disse ainda que a população precisa colaborar visto que o efetivo da polícia não é suficiente para agir em todos os eventos que tiverem aglomeração. "A polícia vem desarticulando isso, mas não é só a repressão que pode resolver isso em um estado que tem 30 mil policiais e 15 milhões de pessoas em um estado do tamanho da França. Se todo mundo fizer isso, não há como combater tudo isso. O que a gente pode pedir é a participação das pessoas denunciando porque, quando você não denuncia, você permite um aumento na taxa de contaminação e se coloca também em risco", finalizou.

*sob supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro