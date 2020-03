Ônibus metropolitanos e metrô de Salvador anunciam reajustes nas tarifas

Os reajustes das tarifas dos ônibus metropolitanos e do sistema metroviário Salvador-Lauro de Freitas foram anunciados nesta quarta-feira (11), pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) e Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), respectivamente.

As novas tarifas das linhas rodoviárias metropolitanas entram em vigor já nesta quinta-feira (12). O reajuste será de R$ 0,10 para as linhas metropolitanas dos anéis 1 e 2 e de R$ 0,20, para linhas metropolitanas do anel 3.

Ou seja, as tarifas das linhas do Anel 1, que são os coletivos que circulam nas cidades de Simões Filho e Lauro de Freitas, agora custarão R$ 4,10. Já para pegar os transportes que atendem Camaçari e Candeias, Anel 2, o passageiro terá de desembolsar R$ 5,80. O preço da passagem do Anel 3, Dias D'Ávila, Mata de São João, São Sebastião do Passé, Madre de Deus, será de R$ 8,10.

Metrô

Sem reajuste desde janeiro de 2018, a tarifa do sistema metroviário Salvador-Lauro de Freitas também sofrerá alteração. A partir desta quinta-feira (12), a passagem sai de R$ 3,70 para R$ 3,90.